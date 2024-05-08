SANKO Okulları Türkiye derecelerine bir yenisini ekledi
SANKO Okulları öğrencileri, Milli Eğitim Vakfı (MEV) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması”nda Türkiye üçüncüsü oldu.
TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP
Ankara MEV Kolejinde fizik, kimya ve biyoloji kategorilerinde düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları öğrencilerinden Muhammet Ali Bayındır ve Alperen Güven, “Fizik Kategorisi”nde Proje Danışman Öğretmeni İbrahim Erdem Bakar rehberliğinde hazırladıkları “Betonun Durabilitesinin Belirlenmesinde Tahribatsız Ölçüm Yöntemi” projesiyle Türkiye üçüncülüğü kazandı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenini kutladı.