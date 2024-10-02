SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin “Akreditasyon Belgesi” gururu

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SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel’in katılımıyla belge takdim töreni yapıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşmada “Yoğun ve büyük çaba sonunda hastanemizin akredite olmasının gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerinin de akredite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Tıp Fakültemiz de akreditasyon çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite olarak akreditasyon hazırlıklarına başladık. Başarılarımızı belgelendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, “SANKO Üniversitesi Hastanesi Türkiye’de 1600 hastane arasında akredite 65 hastaneden biri oldu. Bu başarı uzun bir sürece yayılan ve yoğun çalışma gerektiren bir emeğin karşılığıdır” ifadelerini kullandı.

Akreditasyonu öncü yaklaşım olarak gördüğünü ve bazı kuruluşların bu konuda farkındalığı yüksek yöneticilere sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çizmeci, şöyle devam etti:

“SANKO Üniversitesi’nin sağlık alanında eğitim vermesi TÜSKA açısından ayrıca önemli. Akreditasyon alan kurumlarda mezun öğrenciler, çalışan hekimler, uzmanlık yapanlar gittikleri yerlere bu sistemi taşıyorlar. Farkındalıkları artıyor. Sağlık temalı bir üniversitenin bu konuda liderlik yapmasını önemsiyoruz.

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerinin çok yetkin kuruluşlardan akreditasyon alması önemlidir. Çünkü akreditasyon bir ekosistem. Bu farkındalık ve bilincin oluşması böyle yetkin kurumlardan akreditasyonun alınması beraberinde sağlık hizmetlerindeki akreditasyonu da getiriyor.

Ayrıca Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (ÜniAr) gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonundaki başarılarınız göz dolduruyor. Her konuda farkındalığınız olduğunu görüyoruz. Bu konuda da sizleri tebrik ediyorum.”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, “Bugün geldiğimiz nokta inancımızın ve heyecanımızın bir sonucudur” sözleriyle konuşmasına başladı.

“Kalite sürekli gelişme, iyileşme ve yeniliğe odaklı bir yolculuktur. Bu yolculukta ufkunuz ne kadar geniş, donanımınız ne kadar güçlü ve ekip arkadaşlarınız ne kadar inançlı ise o kadar ilerlersiniz” diyen Dr. Kileci süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kurumun kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi sürecinde yoğun bir çalışma ve başarılı bir denetim süreci geçirdik. Bu belgeyi alarak hizmet kalitemizi taçlandırmış olduk. Tüm çalışma arkadaşlarım SAS (Sağlıkta Akreditasyon Standartları) Uygulama Ekibi Başkanımız, Kalite Yönetim Sorumlumuz ve SAS Uygulama Ekibimiz rehberliğinde büyük bir özveri ve gayretle çalıştılar. Bu başarı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Mehmet Subaşı ise “Çok yorulduk ama sonunda bu kıymetli belgeyi almaya hak kazandık. Bugün bunun gurur ve mutluğunu yaşıyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

SAS Uygulama Ekibi Başkanı da olan Dr. Subaşı, “Önceliğimiz olan hasta ve çalışan güvenliğini, hasta ve çalışan konforuyla birleştirerek, değişerek ve gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Yeni hedefler için çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalite Yönetim Sorumlusu Sare Karabulut da kalitenin bir tesadüf olmadığını, yoğun çalışma ve süreklilik gerektirdiğini SAS yolculukları süresince ve aldıkları bu belgeyle bir kez daha kanıtladıklarına vurgu yaptı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi kalite yolculuğunun anlatıldığı sunumun izlenmesinin ardından Akreditasyon Belgesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel tarafından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ve Mesul Müdür Dr. Mehmet Subaşı’na takdim edildi.

SAS Uygulama Ekibi Başkan ve Üyelerine çalışmalarından dolayı Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve Genel Müdür Dr. Sermet Kileci tarafından teşekkür belgesi verildi.

Anı fotoğrafı çekiminin ardından pasta kesimi ve kokteylle tören son buldu.

Törene SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Yıldız, İl Kalite Koordinatörü Nervin Ürey Sert ve koordinatörlük çalışanları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sani Konukoğlu Vakfı Başkanı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Naci Boran, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar ve Hüseyin Söylemez, hekimler, sağlık çalışanları ve idari personel katıldı.