Şanlıurfalı ihracatçılar, ihtisas vergi dairesi ve gümrük istiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, (GAİB) tarafından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Şanlıurfa İhracat Buluşması düzenlendi. Şanlıurfalı ihracatçıların dış ticaret potansiyelinin artırılması, uluslararası ticarette rekabetinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen buluşmada, devlet desteklerine erişimde ve sınır ticaretinde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Buluşmada ayrıca kentte gümrük birimi ve ihtisas vergi dairesi eksikliği nedeniyle ihracatçıların yaşadığı problemler değerlendirildi. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, son bir yıl içinde yaşadıkları deprem ve sel felaketlerine rağmen ihracat potansiyellerini artırdıklarını söyledi. Şanlıurfa’nın 2023 yılının ilk 11 ayındaki toplam ihracatının 285 milyon dolara ulaştığını aktaran Mehmet Doğan Yetim, Şanlıurfa’da ihtisas vergi dairesi olmadığı için pek çok firmanın şehir dışındaki vergi dairelerine yöneldiğini bu durumunda kent ihracatının başka illere kaymasına sebebiyet verdiğini ifade etti. Başkan Yetim, “İlimizin ihracat oranından bahsederken kentimizde bir İhtisas Vergi Dairesi olmamasından kaynaklı sorunları belirtmemiz şart. Çünkü birçok firmamız, KDV iadesinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması için işlemlerini Gaziantep ve başka iller üzerinden yapıyor. Bu da bizim ihracat oranımızın başka illere kaymasına sebebiyet veriyor. Firmalarımızın KDV iade işlemlerinin etkin bir şekilde yapabilmesi için acilen Şanlıurfa’da İhtisas Vergi Dairesi kurulmalı. Bu talebimizi tüm platformlardan ilgili mercilere iletiyoruz. Ancak ne yazık ki bu konuda bir netice alamıyoruz” diye konuştu.

Dış ticaret veri paylaşımı noktasında GAİB’ten beklenti büyük

Şanlıurfa’daki beşeri altyapı eksikliği nedeniyle ihracatçıların gümrük hizmetlerine de erişemediğini ifade eden Mehmet Doğan Yetim, vize ve diğer bürokratik işlemler gibi ihracatı doğrudan etkileyen olumsuz etmenlerle mücadele ettiklerini aktardı. Gümrük Müdürlüğü konusundaki yetersizliklerinde bir an önce çözülmesi çağrısında bulunan Yetim, “Gümrük işlemleri için kurumlarımızın kalifiyeli personeli ve gümrük müşavirleri yok. Dolayısıyla ihracatçımızın en önemli sorun alanı Gümrük, vize ve bürokratik işlemlerde ortaya çıkıyor. Temel temennimiz, GAİB’in bu konuda da üzerine düşeni yapmasıdır. Ayrıca GAİB’in odamızla daha fazla veri paylaşıp iş birliğini artırmasını bekliyoruz. Birçok konuda GAİB’den gerekli ve yeterli verileri alamıyoruz. Çünkü ilimizde kendilerine ait kurumsal niteliği olan, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir yer ve çalışma ortamı yok. İhracat verileri ile ilgili verileri odamızla paylaşması noktasında sıkıntı ve sorunlar yaşıyoruz. Daha doğrusu, veriler bizimle paylaşılmıyor” diye konuştu.

“Şanlıurfa’nın ülke ihracatına yıllık katkısı en az 1 milyar dolar”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de kentteki ihracatçılara yönelik hizmet kalitelerini iyileştirmek adına GAİB Şanlıurfa İrtibat Bürosunu aktifleştirecek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. GAİB olarak Şanlıurfa ihracatını artırmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Fikret Kileci, şöyle devam etti: “Şanlıurfa son süreçte ciddi bir sanayi üretim merkezi haline geldi. Özellikle tarıma dayalı sanayi, tekstil, ayakkabı, mobilya gibi alanlarda çok önemli mesafeler kaydediliyor. Bu şehrin yıllık ihracatının 250 milyon dolarlarda kalmaması lazım. Çünkü Şanlıurfa’nın yıllık ülke ihracatına en az 1 milyar dolarlık katkısı var. Gümrük ve ihtisas vergi dairesinin mutlaka Şanlıurfa’da açılması gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen tüm girişimleri gerçekleştiriyoruz. Ancak ihracatçı firmalarımızın vergi kayıtlarının Şanlıurfa’ya taşıması bu alandaki girişimlerimize olumlu yansır. Urfa’nın dış ticaret verileri artırılırsa devletimiz bu alanda gereken adımları hızla atacaktır.”