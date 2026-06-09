Sanovel CFO’luğuna Gökdeniz Gür atandı

Kocaeli

Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanovel, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün portföyü ve uluslararası kalite standartlarına uyumu ile ilaç ve sağlık sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte. 60’tan fazla marka ve 180’i aşkın üründen oluşan portföyüyle kilit terapötik alanlarda faaliyet gösteren şirket, yıllık 200 milyon kutu üretim kapasitesine sahiptir. European cGMP sertifikası ve FDA onayıyla global standartlarda üretim gerçekleştiren Sanovel, güçlü Ar-Ge yapısı, patent ve fikri haklar alanındaki yetkinlikleriyle sektörde konumunu güçlendirirken, ürünlerini 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ulaştırarak ihracat gücünü her geçen gün artırmakta ve yaklaşık 2.000 çalışanıyla toplum sağlığına katkı sunmaya devam etmektedir.

Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanovel, büyüme, küreselleşme ve sürdürülebilirlik odaklı kurumsal dönüşüm stratejisi kapsamında liderlik yapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca sağlık, üretim, inşaat, turizm ve profesyonel hizmetler sektörlerinde finans, stratejik planlama, kurumsal verimlilik ve iç denetim alanlarında kapsamlı deneyim kazanan Gökdeniz Gür, Haziran 2026 itibarıyla Sanovel’de CFO olarak göreve başladı.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Gökdeniz Gür, kariyerine 1995 yılında Garanti Bankası’nda başladı. Ardından PwC bünyesinde denetim ve danışmanlık alanlarında görev alarak stratejik finans ve dönüşüm projelerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Kariyeri boyunca TUI AG iştiraki Turcotel ve Akfen GYO’da CFO, Hidromek’te Finans Stratejisi Danışmanı ve Beyçelik Holding’de Stratejik Planlama Direktörü olarak görev yapan Gür, son olarak 2019-2025 yılları arasında Florence Nightingale Hastaneleri’nde Kurumsal Verimlilik ve İç Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte finansal performans yönetimi, süreç iyileştirme, raporlama sistemleri ve iç denetim alanlarında birçok projeye liderlik etti.