Sanovel küresel büyümesini yerli üretimle güçlendiriyor

Kocaeli

Yerli ilaç şirketi Sanovel, uluslararası yatırımlarla güçlenen ortaklık yapısı, Ar-Ge yatırımları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle küresel pazarlardaki etkinliğini artırıyor. Sanovel Üst Yöneticisi (CEO) Hülya Yalın, uluslararası yatırımcıların şirketin hissedarları arasında yer almasının, yerli ilaç sanayisinin küresel ölçekte ulaştığı güveni ve Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Yalın, "43 yıldır Türkiye ilaç sanayisinin gelişimine öncülük eden lider şirketlerden biri olarak yolumuza devam ediyoruz. Kökleri bu topraklarda olan bir şirket olarak şeffaflık, kalite, bilim ve insan odaklı değerlerimizden taviz vermeden büyüdük. Geldiğimiz noktada hem Türkiye hem de küresel pazarlar için güvenilir bir çözüm ortağı haline geldik" ifadelerini kullandı.

“5 kıtada 50'den fazla ülkenin ilaç ihtiyacını güvenle karşılıyoruz"

Yalın, "Gücünü Türkiye'den alan, yüzde 100 yerli üretim yapan bir Türk şirketi olarak faaliyetlerimizi Türkiye merkezli sürdürüyoruz. Ülkemizin sağlık ekosistemindeki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendirirken, Ar-Ge, üretim, kalite süreçlerimizi ve tüm ihracat operasyonlarımızı genel müdürlüğümüz ile yüksek teknolojili Ar-Ge merkezimiz ve üretim kampüsümüzden yönetiyoruz. Yaklaşık 2 bin kişilik istihdamımızla üretmeye devam ediyoruz. Yerli üretimi desteklemeyi ve Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmayı yalnızca kurumsal bir sorumluluk değil, aynı zamanda milli bir görev olarak görüyoruz. Ürün portföyümüzün tamamı reçeteli ilaçlardan oluşuyor. Ağrı ve inflamasyon, endokrin ve metabolizma, gastrointestinal, hematoloji, hepatoloji, kardiyovasküler hastalıklar, multipl skleroz, nöroloji ve psikiyatri gibi birçok akut ve kronik tedavi alanında faaliyet gösteriyoruz. Bugün 60'ın üzerinde markamız, 180'i aşkın ürünümüz ve 400'den fazla ruhsatlı ilacımız bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 50'den fazla ülkenin ilaç ihtiyacını güvenle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

“Uluslararası pazarlarda ihracatımızı son 5 yılda yaklaşık 4 kat artırdık”

Yalın, "Son 5 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. IQVIA verilerine göre değer bazında 10,5 kat, kutu bazında ise 1,5 kat büyüdük. Diyabet alanında jenerik firmalar arasında lider konumdayız. Kardiyoloji alanında ikinci, merkezi sinir sistemi pazarında ise toplam pazarda ikinci sırada yer alıyoruz. Multipl skleroz alanında da jenerik firmalar arasında ikinci, toplam pazarda ise üçüncü sıradayız. "Yurt içi pazardaki büyümemizi sürdürürken uluslararası pazarlarda ihracatımızı son 5 yılda yaklaşık 4 kat artırdık. Üretim kapasitemizi 60 milyon kutudan 91,5 milyon kutuya çıkardık. Aynı dönemde fabrikamıza 26 milyon dolarlık yatırım yaparak üretim altyapımızı yeni ekipmanlarla güçlendirdik" diye konuştu.

“Onkoloji ilaçlarını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz”

Yalın, "2035 vizyonumuz doğrultusunda verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritasıyla ilerliyoruz. Proje ekiplerimizden biri onkoloji alanına odaklanıyor. Büyük ölçüde ithal edilen onkoloji ilaçlarını Türkiye'de üretmeyi, bu ürünlere erişimi artırmayı, sürdürülebilir sağlık sistemine katkı sunmayı ve ülkemizin döviz kaynaklarının korunmasına destek olmayı amaçlıyoruz. 2035'e kadar etki alanımızı iki katına çıkarmayı, orta vadede Türkiye ilaç pazarının ilk 10 şirketi arasına girmeyi ve Sanovel markasını küresel ölçekte güçlü bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bugün 400'ün üzerinde ruhsatlı ürünümüzle Kanada'dan ABD'ye ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada, 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızla Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına ve ülkemize net döviz girdisi sağlanmasına katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Üretim altyapılarını uluslararası kalite standartlarına uygun hale getirdiklerini ifade eden Yalın, “Avrupa'da EMA ve EU GMP, ABD'de ise US FDA onaylarıyla belgelendirdik. Mevcut pazarlarımızın yanı sıra yeni açılmayı planladığımız ülkelerde 200'ün üzerinde ruhsat başvurumuzun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu süreç tamamlandığında küresel erişimimizi daha da genişleteceğiz" diye konuştu.

Yalın, "İnovasyonu büyümemizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bugün 80 bilim insanından oluşan Ar-Ge ekibimizle sektörün en güçlü araştırma altyapılarından birine sahibiz. Alman mühendislik şirketi PharmaPlan imzasını taşıyan Ar-Ge merkezimizde yalnızca mevcut ilaçları geliştirmekle kalmıyor; kombinasyon ürünler, yeni nesil üretim teknolojileri, farklı dozaj formları ve ağızda dağılan tabletler gibi yüksek katma değerli projeler üzerinde de çalışıyoruz. Amacımız, yenilikçi ürünlerle hem hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak hem de küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak" dedi.

“102 kız öğrenciye profesyonel koçluk desteği sağladık “

Yalın, "Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütüyor, çevresel performansımızı düzenli olarak izliyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda 2025 yılında karbon ayak izimizi yüzde 14,3, su ayak izimizi ise yüzde 13,9 oranında azaltmayı başardık. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, sosyal boyutuyla da ele alıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 kız öğrenciye profesyonel koçluk desteği sağladık. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızla Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası almaya hak kazandık. Ayrıca çalışan deneyimine verdiğimiz önem sayesinde Forbes Türkiye ile Statista'nın hazırladığı 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026' listesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketin devredildiği ya da değerinin altında satıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Yalın, "Bu yöndeki söylemlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok. Sanovel, 43 yıldır Türkiye'de üretim yapan, yatırımını bu ülkeye gerçekleştiren ve istihdam oluşturan yerli bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Kurum içinde zaman zaman yaşanan yönetimsel değişiklikler, büyüme hedeflerimizi destekleyen ve daha etkin bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlayan olağan dönüşüm süreçleridir. Geçmiş dönem hissedarlarına ilişkin hukuki süreçler ise şirketimizin mevcut yapısı ve faaliyetleriyle bağlantılı değildir. Bugün uluslararası yatırımcıların Sanovel'e ilgi göstermesi, yalnızca şirketimizin küresel potansiyeline değil, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne ve ekonomik geleceğine duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

Yalın, "2020'den bu yana kurumsallaşma yolculuğumuzu stratejik yatırımlarla destekliyor, büyüme ve küreselleşme hedeflerimiz doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Uluslararası yatırımcıların ortaklığı, Sanovel'e duyulan güvenin en somut göstergelerinden biri. Bu iş birliği küresel rekabet gücümüzü daha da ileri taşıyacak. Sanovel, kökleri Türkiye'de olan milli bir değer ve geleceğini de üretimini de bu ülkede şekillendirmeye devam edecek" şeklinde konuştu.