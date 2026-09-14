Sanovel’de İK yönetimine Engin Dirik getirildi

Kocaeli

Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Sanovel, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün portföyü ve uluslararası pazarlardaki faaliyetleriyle büyümesini sürdürüyor. 1983 yılında merhum Eczacı Erol Toksöz tarafından kurulan şirket, bugün 60’tan fazla marka ve 180’i aşkın ürünüyle birçok terapötik alanda faaliyet gösterirken, yıllık 200 milyon kutu üretim kapasitesi ve 1.750 çalışanıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor. Ürünlerini 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ulaştıran Sanovel, Ar-Ge ve fikri haklar alanındaki çalışmalarıyla da Türk ilaç sanayisinin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlıyor.

Sanovel, organizasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik yönetim kadrosundaki yapılanmasını sürdürüyor. Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine, insan kaynakları yönetiminde 25 yılı aşkın deneyime sahip Engin Dirik getirildi. Dirik, Eylül 2026 itibarıyla yeni görevine başladı.

Kariyeri boyunca başta ilaç sektörü olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu şirketlerde yöneticilik görevleri üstlenen Dirik; stratejik insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, yetenek ve liderlik yönetimi, performans yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar, değişim yönetimi, işveren markası ve İK analitiği alanlarında çalışmalar yürüttü.