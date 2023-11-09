'Şans oyunlarına ilgi kartopu gibi büyüyor'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kısa yoldan zengin olmak isteği, insanları şans oyunlarına yönlendiriyor. Ülkede artan taleplerle birlikte şans oyunlarının sayısı da her geçen gün artıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Çakmak’a göre; bayilerde şans oyunları oynayanların oranı yüzde 30 iken, internette oyun oynayanların oranı yüzde 70’i buluyor.

Şans oyunları sektörünün Türkiye’de tarihin en iyi dönemini yaşadığını söyleyen Çakmak, “Kazı kazan başta olmak üzere şans oyunlarıyla para basıyoruz. Sektör olarak Cumhuriyet tarihinin en iyi dönemini yaşıyoruz. Oyun makinalarımız 24 saat çalışıyor. Rakam vermesem de sektörde çalışan herkes para kazanıyor. Bayi dükkânında oturan da kazanıyor, seyyar şans oyunları oynatan üyelerimiz de kazanıyor. Herkes çok mutlu. Şans oyunlarına talebin artmasının en büyük sebebi elbette ki işsizlik. Ayrıca çalışmadan ve bir şey üretmeden kısa yoldan zengin olmak isteyen kişi sayısının çok olması da sektörün büyümesini sağlıyor. Kısacası özellikle son 1-2 senedir şans oyunları sektöründe ciddi büyüme var. Deyim yerindeyse ilgi kartopu gibi büyüyor. Bunu dışarıda şans oyunları bayilerinin önündeki kuyruklardan da anlayabiliriz. Sonuç olarak insanlar umudunu şans oyunlarına bağlamış durumda” dedi.

“İnternet oyunlarına denetim şart”

Ülke genelinde yasa dışı oyunlarda da ciddi bir artışın yaşandığına dikkat çeken Çakmak, internet oyunlarının denetlenmesi noktasında eksilikler olduğunu söyledi. Çakmak, “Şans oyunlarının yüzde 70’i internet ortamlarında oynanıyor. Bayilerde oynanan şans oyunlarının denetimleri yapılabiliyor ancak internette oynanan oyunların denetiminde ciddi eksiklikler var. Kısa sürede zengin olmak hayali ile bu oyunları oynayan gençler çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyor. Bu ortamlarda oynanan oyunların kimler tarafından ve nasıl oynatıldığı konusunda belirsizlikler var ve belirsizliklerde oynanan oyunlarda para kazanma oranı çok düşük. Özellikle gençlerin bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor” dedi.

İnternet ortamlarında oynanan şans oyunlarının denetlenmesi gerektiğini de söyleyen Çakmak, bu konuda yetkililere çağrıda bulundu.