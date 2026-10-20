Santa Farma ve Kocaeli Üniversitesi sektöre özel ilk ihtisas programını açtı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

80 yılı aşkın süredir ilaç sektöründe faaliyet gösteren Santa Farma İlaç, 10 terapötik kategoride 74 marka ve 150 ürünle çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli GEBKİM OSB’de bulunan 44 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesine sahip üretim tesisiyle 65’ten fazla ülkeye ulaşan şirket, ilaç sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye genelinde sektör odaklı ilk ihtisas programı olma özelliği taşıyan İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı’nda eğitim başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak açılan programa ilk döneminde 30 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler, sektörün işleyişini yakından tanımak ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeline hazırlanmak amacıyla Santa Farma İlaç’ın Kocaeli GEBKİM OSB’de bulunan yüksek teknolojili üretim tesisini ziyaret etti.

“İlaç sektörünün ihtiyaçlarına göre özel bir program hazırladık”

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya Bölüm Başkanı Taner Erdoğan, İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı’nın Santa Farma ile yaklaşık 13 ay önce başlayan iş birliği sonucunda hayata geçirildiğini belirterek, “Mevcut ders planına ilaç sektörüne yönelik dersler eklemenin sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini gördük ve sektörün beklentilerine göre özel olarak tasarlanmış yeni bir program açmayı önerdik. Santa Farma’nın farklı departmanlarından yönetici ve çalışanların katkılarıyla ders planları ve içerikleri hazırlandı, başvurumuz YÖK tarafından onaylandı. Böylece Türkiye’de bir ilk olan programı üniversitemize ve ülkemize kazandırdık” diye konuştu.

“Gençlerimizin çağdaş ilaç üretim teknolojilerini yakından tanımalarını hedefliyoruz”

İmza töreninde konuşan Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, “Santa Farma İlaç olarak 80 yılı aşkın süredir insan sağlığına hizmet ediyoruz. Bu süre içinde fabrikalar kurduk, teknolojiye yatırım yaptık, ürünler geliştirdik ve uluslararası pazarlara açıldık. Ancak her zaman inandığımız bir gerçek var: Bir şirketin gerçek gücü yalnızca sahip olduğu tesislerle, teknolojilerle veya ürettiği ürünlerle değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçülür. Bizim için yatırım, yalnızca makineye, binaya veya teknolojiye yapılan harcama değildir. İnsana, bilgiye ve gençlerimizin geleceğine yapılan yatırım da en az bunlar kadar değerlidir. Amacımız, gençlerimizin çağdaş ilaç üretim teknolojilerini yakından tanımalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve meslek hayatına güçlü bir donanımla hazırlanmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“İlaç teknolojilerinde ön plana çıkmayı hedefliyoruz”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, programın üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir adımı olduğunu belirterek, “Kocaeli Üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde savunma sanayisi, medikal ve ilaç teknolojileri alanlarında ön plana çıkmak üzere planlarımızı yapıyor, ekibimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bu program da hedeflerimize yönelik ilk adımlardan biri. Bunun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Türkiye’de ilk olan bu bölüm hep ilk kalacak”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye’de sektör odaklı ilk ihtisas programı olma özelliği taşıyan İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı’nın önemine dikkat çekerek, “Türkiye’de ilk kez açılan bu bölümün hep ilk olarak kalacak olması çok kıymetli. Hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu ilaçların üretimine yönelik böyle bir programın hayata geçirilmesi, önemli bir yol haritası niteliği taşıyor. Gençlerimizin de Türkiye’de açılan ilk bölümün öğrencileri olması onlar açısından ayrı bir değer taşıyor” ifadelerini kullandı.