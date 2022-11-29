SANTEK Dijital 2022 ve Savunma Sanayi İl Buluşması Fuarı 8’inci kez kapılarını açtı

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Santek fuarı 8’inci kez kapılarını açtı. İki gün sürecek SANTEK’te ikili firma görüşmeleri başladı ve yaklaşık 800 görüşme yapılması bekleniyor. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan ve bu yıl 8’inci kez kapılarını açan SANTEK Dijital 2022 ve Savunma Sanayi İl Buluşması Kocaeli Kongre Merkezinde başladı.

Fuarın açılışına Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin,yabancı konuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bugün başlayan fuarımıza 181 kurum ve kuruluş katıldı. Dijital ortamda düzenlediğimiz fuarımızda savunma sanayi buluşmalarımızı da yapıyoruz. Oda üyelerimizin savunma sanayide yer alması için çalışma yapıyoruz. 2012 yılından bu yana yaptığımız fuarımızda önemli çalışmalar yaptık. 2 yıldır online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi bu yıl fiziki olarak gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 1700’den fazla firma ile 6 bin 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. Bu yıl Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Pakistan ve Uganda’dan yabancı iş insanları ile firmalarımızı buluşturacağız. Yerli 11 firmamız, yabancı ülkelerden ise 77 katılımcı ile 800 adet ikili görüşme planlıyoruz. SANTEK-Dijital Fuarımız bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Fuar geri planında oluşturulan B2B online Platformu da 1 yıl boyunca açık kalacak” dedi.

Kocaeli’nin savunma sanayinde önemine değinen T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Daire Başkanı İrfan Özsert, “Ülkemizin önemli endüstri merkezlerinden ve bu konuda öncü merkezlerinden biri olan Kocaeli’nde Santek Dijital Fuarı ve Savunma Sanayii buluşmasında hazır bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi. Kocaeli'nin savunma sanayisi açısından çok önemli bir il olduğunu belirten Özsert, “Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür gereği artık savunma sanayinde butik üretimden çıkıp seri üretime yönelik çalışmalar başlatmamız gerekiyor. Yıllarca biz talep olduğu zaman ürünleri geliştirdik, ürettik ve silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Fakat bulunduğumuz coğrafya gereği ihtiyacın ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Buna hazır olabilmemiz için savunma sanayimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden Kocaeli gibi endüstriyel üretime yatkın ve bu konuda tecrübeli şehirlerimizden maksimum seviyede yararlanmak istiyoruz. Bu kapsamda, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) programı geliştiriyoruz ve yetenek envanterimizi ortaya çıkarıp aktif hale getiriyoruz. EYDEP programı savunma sanayinde faaliyet gösteren ve ülkemizin herhangi bir ilinden bize başvuran firmalarımızı ana yüklenicilerimizle beraber yerinde inceleyerek denetimden geçiriyoruz. Bu denetim sonrası firmalarımızın kendi potansiyellerini görmek istiyoruz. Ayrıca yetenek envanteri kapsamında başvuran firmalarımızı yeteneklerini, kabiliyetlerini, ürünlerini, test altyapılarını, üretim altyapılarını bir envanter haline getiriyoruz ki bulunabilirlikleri yüksek olsun. Amacımız bunu savunma sanayinde genele yayarak sürdürülebilirliğini sağlamak. EYDEP kapsamında şu ana kadar 756 firmaya denetimde bulunduk ve bunu Kocaeli ilimizde neredeyse tamamlamış vaziyetteyiz. YETEN programı kapsamında da 2660 firmamız envanterimizde kayıtlı bulunuyor. 154 tane firmamızda Kocaeli firmasıdır. Savunma sanayi destekleme fonu kapsamında destek vermekteyiz. Belli bir bütçeye kadar firmalarımızı desteklemekteyiz” diye konuştu.