Şantiyelerde elektrik kaynaklı iş kazaları alarm veriyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği istatistikleri, şantiyelerde yaşanan ölümlü iş kazalarının yaklaşık yüzde 12’sinin elektrik kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Kaçak akım rölesi kullanılan iş sahalarında ölüm riski yüzde 80 oranında düşerken, düzenli denetim yapılmayan şantiyelerde elektrik kazaları tam 4 kat daha fazla yaşanıyor. Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilcisi ve Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, elektrik kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, “Bir insanın hayatı, alınmayan bir önlem ya da ihmal edilen bir standarttan daha kıymetsiz olamaz. İşverenlerin, mühendislerin ve çalışanların ortak bir güvenlik kültürü oluşturması artık bir zorunluluktur” dedi.

“İhmallerin bedeli can kaybı”

Geçtiğimiz yıl İstanbul’daki bir konut şantiyesinde izolasyonu yapılmamış geçici bir elektrik panosuna temas eden genç bir işçi, kaçak akım rölesi bulunmadığı için yaşamını yitirdi. İncelemeler, pano montajının yetkin personel gözetiminde yapılmadığını ve gerekli kontrollerin atlandığını ortaya koydu. Bu trajik olay, kazaların teknik bir arızadan değil, denetimsizlik ve ihmalden kaynaklandığını bir kez daha kanıtladı. Karabiber, sorumluluğun yalnızca elektrik teknisyenlerine değil; işverenlere, proje yöneticilerine ve tüm çalışanlara ait olduğunu vurgulayarak, “Elektrik kaynaklı iş kazaları kader değildir. Bugün alınacak tedbirler, yarın hayat kurtaracaktır” diye konuştu. Türkiye’de işverenlerin sorumluluklarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile açıkça tanımlandığını vurgulayan Karabiber, buna ek olarak, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliklerinin, elektrik tesisatlarının periyodik kontrol ve denetimlerini zorunlu kıldığını söyledi. Karabiber, kazaların önlenmesi için düzenli elektrik ölçüm ve testlerinin yapılması, uzman mühendis ve teknisyenlerin gözetiminde çalışma yürütülmesi, kişisel koruyucu donanımların eksiksiz kullanılmasının kritik önem taşıdığını aktardı.