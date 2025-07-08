“Şap hastalığına karşı alınan kararlar geçici önlemler kalıcı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla 81 ilde hayvan pazarlarını kapatması ve iller arası hayvan sevkiyatını durdurması, sektörde ilk bakışta olumsuz bir tablo yaratsa da uzmanlar bu kararın yerinde ve gerekli olduğunu belirtiyor. Hastalığın mutasyon geçirmesiyle birlikte verim kayıplarının arttığını vurgulayan sektör temsilcileri ve veteriner hekimler, özellikle hayvan sirkülasyonunun hastalığın yayılmasında büyük rol oynadığını ifade ediyor.

“Bakanlığın almış olduğu kararlar doğru”

Bakanlığın almış olduğu bu kararı doğru bulduğunu dile getiren Titar Tarım Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan, “Şap hastalığı zaman zaman Türkiye’ye nüksediyor. Bakanlığın da bu konudaki aldığı kararları doğru buluyorum. Bu hastalık sonucu süt hayvancılığıysa süt hayvancılığında süt verimleri düşüyor. Besi hayvancılığında hayvan yeterince kilo alamıyor. Yüzde 30 verim düşüşü yaşanabiliyor. Her ne kadar bu hayvanların etini ya da sütünü tüketmekte sorun olmasa da bu bir hastalık sonuçta. Kaldı ki bu durum çok uzun sürmez. 15-20 gün sonra bu virüsü yok ettiğiniz zaman tekrar herkes serbestçe hayvanını çıkarması gereken ya da götürmesi gereken yere götürebilir. Yani 15-20 günlük bir süre üreticiler açısından çok can sıkıcı bir süre değil. Burada çok feveran etmemek lazım. Bunları da yapmazsak o zaman hastalığı Türkiye geneline yaymış oluruz ki bunun kayıpları çok daha büyük olur. Türkiye genelinde üreticilerin tamamı zarar görür” diye konuştu.

“Şap’ın Ş’sini duyduğumuz an önlem almamız gerekiyor”

Bir veteriner olarak alınmış olan bu kararın doğru olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tahir Yavuz, “Besiciler ve hayvan sahipleri bu karardan memnun olmamış olabilir ama alınması gereken önlem budur. Çünkü şap hastalığı hayvanları oradan oraya gezdirirken yayılıyor. Şap hastalığı bir virüstür. Şap ülkemize Suriye'den girdi. Bu virüsler yoktu bizim ülkemizde. Ne zaman bu Suriye sınırları böyle oldu her şey gelmeye başladı. Daha önce 2015'te de İran'dan gelmişti. Yani sürekli biz şapa maruz bir ülkeyiz. Şap çok hızlı yayılan bir hastalık. Onun için Şap'ın Ş'sini duyduğumuzda bütün çiftliklerin bir süre hayvan gezdirmemesi lazım” dedi.

“Aşı desteği sayesinde 1 ay sonra normale döneceğiz”

Bakanlığın aldığı kararın doğru olduğunun altını çizen İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, “Bakanlık aşı desteği de sağlamaya başladı şu an. Bir aylık süre içerisinde bu hastalıktan tamamen kurtulacağımızı umuyoruz. Yeni hayvan almak isteyen üretici şu an pazarlar açık olmadığı için hayvan alamayacak biraz kendi içine kapanacak ama devlet bunu yapmazsa daha büyük sorunlar çıkabilirdi. Zaten bu hastalık varken de üretici gidip dışarıdan bir mal almaz korkar” diye konuştu.