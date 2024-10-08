  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecek
Takip Et

Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl kıyısında geniş bir alanı kaplayan sazlıkların aşırı büyümesi sebebiyle su kalitesinin tehlikeye girmesi üzerine harekete geçti. Aşırı büyüyen sazlık alanlarda yapılacak seyrekleştirme işlemi ile göl yüzeyinin nefes alabilir hale getirilmesi sağlanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecek
Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinle üç ayrı parselde gerçekleştirilecek olan temizlik çalışmalarının ilk etabı Yanık Mahallesi’nde başladı. Mahalle kıyısında yer alan 675 metre uzunluğundaki sazlık bölge, çevresel ve ekolojik dengeler gözetilerek temizleniyor. Toplamda bin 420 metre kıyı şeridinde temizlik yapılacak.

Çalışmalar sırasında göl ekosistemine zarar verilmemesi için bölgedeki yaban hayat korunacak. Sazlıkların bir kısmı yaban hayvanlarının barınma ve üreme alanı olarak bırakılırken, geri kalan alanlar temizlenecek. Bu sayede Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenmiş olacak.

İZTO Başkanı Özgener: İzmir Spor Zirvesi vizyon buluşmasına dönüşecekİZTO Başkanı Özgener: İzmir Spor Zirvesi vizyon buluşmasına dönüşecekŞehirler
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiTEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiŞehirler
Mehmet Esra Cansız Kütüphanesi açıldıMehmet Esra Cansız Kütüphanesi açıldıŞehirler

 

Şehirler
İZTO Başkanı Özgener: İzmir Spor Zirvesi vizyon buluşmasına dönüşecek
İZTO Başkanı Özgener: İzmir Spor Zirvesi vizyon buluşmasına dönüşecek
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
Mehmet Esra Cansız Kütüphanesi açıldı
Mehmet Esra Cansız Kütüphanesi açıldı
Almila Mobilya, yurt içinde yüzde 70 büyüyecek
Almila Mobilya, yurt içinde yüzde 70 büyüyecek
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir cari açık vermeyen tek şehir
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir cari açık vermeyen tek şehir
İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”
İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”