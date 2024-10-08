Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinle üç ayrı parselde gerçekleştirilecek olan temizlik çalışmalarının ilk etabı Yanık Mahallesi’nde başladı. Mahalle kıyısında yer alan 675 metre uzunluğundaki sazlık bölge, çevresel ve ekolojik dengeler gözetilerek temizleniyor. Toplamda bin 420 metre kıyı şeridinde temizlik yapılacak.

Çalışmalar sırasında göl ekosistemine zarar verilmemesi için bölgedeki yaban hayat korunacak. Sazlıkların bir kısmı yaban hayvanlarının barınma ve üreme alanı olarak bırakılırken, geri kalan alanlar temizlenecek. Bu sayede Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenmiş olacak.