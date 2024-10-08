Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl kıyısında geniş bir alanı kaplayan sazlıkların aşırı büyümesi sebebiyle su kalitesinin tehlikeye girmesi üzerine harekete geçti. Aşırı büyüyen sazlık alanlarda yapılacak seyrekleştirme işlemi ile göl yüzeyinin nefes alabilir hale getirilmesi sağlanacak.
HASAN COŞKUN / SAKARYA
Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinle üç ayrı parselde gerçekleştirilecek olan temizlik çalışmalarının ilk etabı Yanık Mahallesi’nde başladı. Mahalle kıyısında yer alan 675 metre uzunluğundaki sazlık bölge, çevresel ve ekolojik dengeler gözetilerek temizleniyor. Toplamda bin 420 metre kıyı şeridinde temizlik yapılacak.
Çalışmalar sırasında göl ekosistemine zarar verilmemesi için bölgedeki yaban hayat korunacak. Sazlıkların bir kısmı yaban hayvanlarının barınma ve üreme alanı olarak bırakılırken, geri kalan alanlar temizlenecek. Bu sayede Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenmiş olacak.