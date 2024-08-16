Sapanca Süs Bitkileri Fuarına 30 bin ziyaretçi bekleniyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, SATSO Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, KOSGEB Sakarya Müdürü Onur Kurtçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mustafa Gürkan, SÜSBİR Başkanı Mehmet Şamil Tantaoğlu ve büyükşehir bürokratları yer aldı.

Sapanca Kırkpınar’da 11-14 Eylül tarihleri arasında bu yıl 7’ncisi düzenlenecek fuar öncesi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Alemdar, “Türkiye’deki dış mekân süs bitkileri üretiminde Sakarya’mız ilk üçte yer alıyor. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapılan bir alan ve şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz. Sektördeki yerimizi güçlü kılmak, şehrin tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ statüsüne sahip fuar ile yine dünyanın farklı yerlerinden misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacak, en güzel şekilde fuarın nihayete erdirilmesi için çalışacağız. Bu yıl 30 bin ziyaretçinin katılımı beklenen fuara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Fuar hazırlıkları son aşamada

Toplantıda PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, hazırlıklara dair erdiği bilgilerde kayıtların tamamlandığını söyledi. Adıyaman, “Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımızla sektörün en önemli fuarına bir kez daha ev sahipliği yapacağız. Büyük bir heyecanla fuar gününü bekliyoruz. Katkı sağlayan, destek olan tüm paydaşlarımıza, kurumlarımıza ve sektör firmalarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya’mız sektörde büyüdü

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ise, “Sakarya’mızın bu sektörde büyümesine gözlerimizle şahit olduk. Eski dönemlerde kimse süs bitkisi alıp bahçesine ekmiyordu ama şimdi herkes bu konuda bilgilendirildi ve ihtiyaç haline geldi. Süs bitkiciliği şehrimizde çok daha büyüyüp, şehir ekonomisi ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ciddi ekonomik katkı sağlıyor

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Fuarımız tüm dünyaya şehrimizi tanıyor. Altyapı ve fiziki şartların iyileştirilmesiyle önümüzdeki yıllarda değişik fuarlara ev sahipliği yapılabilir. Fuar alanımızın önemli şehirlere yakınlığıyla beraber kritik bir noktada. Fuar katılımcıları ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlıyor. Ziraat odaları adına şehrimize katkı sağlayan her oluşuma destek veriyoruz. Çevre illerdeki ziraat odalarını davet ederek onları misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

30 bin ziyaretçi bekleniyor

60 bin metrekare açık fuar alanıyla Sapanca Kırkpınar Sahili’nde yapılacak ‘PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na, 200 firma ve 15 farklı ülkeden alım heyetleri katılacak. Geniş ürün profiline sahip olan fuarda, iç mekân ve dış mekân süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar en son ürünler sergilenecek. Fuarın bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.