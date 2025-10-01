Saraç “Raylı sistemler sektörü için yeni planlama yapıyoruz”

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Hasanbey mevkiinde raylı sistemler sektörüne yönelik tahsisi planlanan alan ile ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar ve Eskişehir OSB Müdürü Erhan Tatar katıldı. Görüşmede, sektöre tahsis edilmesi öngörülen alanın ihtiyaçlara en uygun şekilde planlanabilmesi amacıyla demiryolu bağlantısı, imar planı revizyonları ve tahsis süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, yapılacak düzenlemelerin Eskişehir sanayisinin lojistik kabiliyetini artıracağı, raylı sistemler sektörüne ivme kazandıracağı ve kentin bu alandaki liderliğini pekiştireceği konusunda ortak görüş bildirdi.

Rekabet gücü artacak

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç yapılacak planlamaların sanayiye sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, “Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını yakından biliyoruz. Hasanbey bölgesinde raylı sistemler sektörüne tahsis edilecek bu alan, firmalarımızın faaliyetlerini çok daha verimli şekilde sürdürmesine imkân tanıyacak. Özellikle demiryolu bağlantısının kurulması, lojistik süreçlerde önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlayacak. İmar planı revizyonları ile de sanayicilerimizin uzun vadeli yatırımlarına uygun, modern ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu planlamalar sayesinde Eskişehir OSB, üretim ve ihracatta rekabet gücünü artırırken, şehrimizin lojistik üs olma yolundaki vizyonunu da güçlendirecektir” diye konuştu.

Bölgenin en güçlü merkezi olacak

Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, toplantının sektör açısından taşıdığı öneme değinerek, “Hasanbey mevkiinde raylı sistemler sektörüne özel olarak tahsis edilmesi planlanan alan, firmalarımızın üretim, depolama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacak. Demiryolu bağlantısının sağlanmasıyla birlikte firmalar, yüklerini doğrudan lojistik merkezine ve oradan da ulusal ve uluslararası pazarlara hızlı ve düşük maliyetle ulaştırabilecek. Ayrıca imar planı revizyonlarıyla sektörün büyüme hedeflerine uygun bir altyapı oluşturulacak. Bu çalışmalar, Eskişehir’i raylı sistemlerde yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en güçlü merkezlerinden biri haline getirecektir” dedi. Toplantıda ayrıca, sektörün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gelecek planlamaları yapıldı ve tahsis sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.