Sarıgözoğlu, 7’inci fabrikasının temelini attı

EKONOMİ / İZMİR

Başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere hizmet veren Sarıgözoğlu’nun Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçireceği yeni fabrikanın temel atma töreni, şirketin dört kuşağını bir araya getirdi. Başta Manisa olmak üzere 4 farklı bölgede fabrikaları olan Sarıgözoğlu 7. fabrikasının temelini attı. Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulacak fabrikanın, 2027’de üretime geçmesi hedefleniyor.

1957 yılında İzmir’de İsmail Sarıgözoğlu tarafından kurulan şirketin, yeni yatırımıyla üretim kapasitesini ve istihdam gücünü artırmayı hedeflediğini aktaran Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, 1957’de atılan ilk adımın bugün büyük bir sanayi yolculuğuna dönüştüğünü belirterek, “Geçmişimizin mirasını gelecek nesillere taşıyacak yeni bir temel atıyoruz” dedi.

Manisa’daki yatırımla büyüme hedefi

Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Sarıgözoğlu ise yeni tesisin Türkiye’nin üretim gücüne ve istihdamına katkı sağlayacağını söyledi. Sarıgözoğlu, Manisa OSB’de gerçekleştirilecek yatırımın şirketin büyüme hedeflerinde önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Sanayinin geleceğine inanıyor, her yeni yatırımımızı ülkemizin üretim gücüne ve istihdamına sunduğumuz bir katkı olarak görüyoruz” diye konuştu.

1957 yılında İzmir’de kurulan Sarıgözoğlu, bugün dört farklı şehirdeki fabrikalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirket; kalıp tasarımı ve üretimi, presli imalat ve montaj alanlarında, başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere hizmet veriyor. Otomotiv sektöründe Ford, Tofaş, Mercedes, Renault, Bosch, BMW, Volkswagen, Audi, Bentley, Jaguar ve Porsche gibi OEM’lere hizmet veren şirket, beyaz eşya sektöründe ise Bosch için kombi üretiminde kullanılan iç ve dış sac aksamlarına yönelik kalıp ve seri üretim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla Manisa ve Bursa fabrikaları bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezleri kuran Sarıgözoğlu, üretimin yanı sıra mesleki eğitime yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.