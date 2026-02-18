Sarıyer Kola futbol milli takımlarına sponsor oldu

ADANA\EKONOMİ

Türkiye Milli Futbol Takımlarının resmi içecek sponsoru, Oğuz İçecek Gıda’nın markası Sarıyer Kola oldu. Sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde imzalandı. İmza törenine Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz katıldı.

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, şirketin 1997 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olduğunu vurgulayarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerleri doğrultusunda istikrarlı bir büyüme sürdürdüklerini ifade etti. Milli takımlar ile gerçekleştirilen iş birliğini ülke sporuna ve gençliğine yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini belirten Oğuz, yerli üretim gücü ve yenilikçi vizyonları ile Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise yerli sermaye ile büyüyen güçlü markaların milli takımlara destek vermesinin önemini vurgulayıp, Sarıyer Kola ile hayata geçirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

