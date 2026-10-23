Şarköy’de zeytinyağı çalıştayı düzenlendi

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın da katıldığı çalıştayın açılışında Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Şarköy Zeytinyağının bölge ekonomisi için önemine değinen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” ile ilgili bilgiler verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı”, illerimizin özgün değerlerini koruyarak ekonomik katma değere dönüştürmeyi ve yerel üretimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu program kapsamında Şarköy Zeytinyağı, Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından Tekirdağ’ı temsil edecek, üzerinde önümüzdeki birkaç yıl çalışılacak ürün olarak seçildi.

Şarköy Zeytinyağı; bölgemizin iklimini, üretim kültürünü ve nesiller boyunca biriken emeğini yansıtan önemli bir değerdir. Coğrafi işaret sürecinde kaydedilen ilerlemeyi, bu değerin korunması ve marka gücünün artırılması yolunda çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak temel hedefimiz; kaliteli ve standartlara uygun üretimi yaygınlaştırarak üreticilerimizin gelirini artırmak, işleme ve pazarlama kapasitesini geliştirmek ve Şarköy Zeytinyağını sürdürülebilir satış kanallarıyla daha geniş pazarlara taşımak.

Bugünkü Ürün Analizi Çalıştayında üretimden işlemeye, denetimden markalaşmaya ve pazara erişime kadar değer zincirinin bütününü birlikte değerlendirecek; gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritasının temelini atacağız. Katkılarınızın bu sürecin başarısı açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çalıştayımızın Şarköy’e, Tekirdağ’a ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Üreticiler, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 80 kişinin katıldığı çalıştayda, “zeytin yetiştiriciliğinde kalite ve verimliliğin artırılması, doğru hasat, modern işleme ve uygun depolama tekniklerinin geliştirilmesi, zeytinyağının kimyasal ve duyusal kalite özelliklerinin iyileştirilmesi, markalaşma sürecinin güçlendirilmesi ve pazar payının artırılması, tüketicilere güvenilir, kaliteli ve izlenebilir zeytinyağı arzının sağlanması, ürün çeşitliliğinin, tanıtım faaliyetlerinin ve katma değerin artırılması konuları ele alındı.