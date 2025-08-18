Sasa Yumurtalık yatırımının özel endüstri bölgesi ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Eray ŞEN/ADANA

SASA Polyester A.Ş.’nin 25 milyar dolarlık Yumurtalık projesinin yapılacağı alanın Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edilmesi kentte sevinçle karşılandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak bu yatırımın kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Erdemoğlu Holding bünyesinde Adana’da faaliyet gösteren Sasa’nın özel endüstri bölgesi ilan edilen projesi 11 milyon metrekare büyüklüğünde. Bu alanda yapılacak tesisler arasında liman, rafineri ve 2.5 milyon ton kapasiteli PP (Polipropilen) tesisi de yer alıyor. Yatırım tamamlandığında, Türkiye’nin büyük oranda ithal ettiği aromatik kimyasallar üretilecek.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, projenin özel endüstri bölgesi ilan edilmesi ile ilgili kararı şöyle değerlendirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yatırım ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. İthalatımızı azaltacak, ihracatımızı artıracaktır. Sektörün dünya lideri olma yolunda yürüyen Sasa Yumurtalık’ta yapacağı yatırımda liman ve rafineri kuracak, çok çeşitli hammaddeleri üretecek fabrikalar inşa edecek. Burada üretilecek ürünlerin tamamı ülkemize ithal edilen ürünler. Bunların ülkemizde ve özellikle kendi bölgemizde üretilecek olması bizleri ziyadesi ile mutlu edecektir.”

Adana kampüsünde 3.2 milyar dolarlık yeni yatırım yaptı

Sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için hammadde üreten SASA, Adana’daki kampüsünde son yıllarda toplam 3.2 milyar dolarlık yeni yatırım yaptı. Daha önce devreye alınan elyaf, cips ve poy tesislerine ek olarak bin ton/gün kapasiteli elyaf ve yine bin ton/gün kapasiteli cips tesisi ile Türkiye’de ilk kez üretilecek, yıllık 1 milyon 750 bin ton kapasiteli PTA tesisi devreye alındı. Toplam 2.3 milyon tonluk ‘satılabilir ürün kapasitesine’ ulaşan şirketin, bundan sonraki süreçte Yumurtalık yatırımına hız vermesi bekleniyor.