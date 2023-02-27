SASKİ, depremzedelerin banyo ve tuvalet sorununu çözdü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Elbistan ilçesinde afetzedelerin en acil ihtiyaçlarından banyo ve tuvalet sorununu çözüme kavuşturuyor. İlçede yapılan banyolara termosifonlar yerleştirerek elektrik tesisatlarını çeken SASKİ, tuvalet ile konteynerlere içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi. İlçede günde ortalama 25 toplamda ise 450 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale eden SASKİ ekipleri, kamu kurumları dahil depremde zarar gören şebeke ve elektik tesisatlarını ise tamir ediyor.

Elbistan’da hayat normale dönene kadar çalışmaların devam edeceğini dile getiren Başkan Demir, “Alt yapı şebekelerini onarıyoruz. SASKİ ekiplerimiz, halkın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını temin etme noktasında içme suyu ve kanalizasyon hatlarını döşüyor, elektrik tesisatlarını çekiyor. Toplu yaşam alanlarında salgın hastalıklarının baş göstermemesi için 100’e yakın sabit tuvalet ve muhtelif konteynere içme suyu bağlayan SASKİ, kanalizasyon şebekelerini çekerek kullanıma hazır hale getirdi. Günde 20 noktaya tankerlerle su getiren ekipler, oluşturulan 25 banyoda sıcak su temin edecek termosifonlar koyarak elektrik ve kullanma suyu tesisatlarını çekti” diye konuştu.

Öte yandan, çalışmalarını aralıksız sürdüren SASKİ, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarına jeneratörler gönderdi. 33 kişilik ekip, depremde patlayan yer altı isale hatlarını onarıyor.