SASU rotasını Avrupa’ya çevirdi

Eray ŞEN/ADANA

Gıda üreticisi SASU, klasik ve soslu ton balığı çeşitlerinde geliştirdiği 15’i aşkın ürünü iç piyasada zincir marketler ve e-ticaret siteleri aracılığıyla, ayrıca ‘Ton Sepeti’ adlı online platform üzerinden doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Yurt dışında da 37 ülkeye ihracat yapan şirket, son dönemde Fransa ve Arnavutluk başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden yoğun talep almaya başladı.

“Avrupa lojistikte ve pazarda avantaj sağlıyor”

SASU A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, son dönem stratejilerini EKONOMİ’ye anlattı. Üretimin yaklaşık yüzde 80’inin ihracata yönelik olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Bu yıl 37 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Önceki senelerde Ortadoğu ve Güney Amerika yönünde ihracatımız hız gösterirken, son dönemde Avrupa öne çıktı. Avrupa pazarı ve komşu ülkeler, lojistik ve fiyat rekabeti açısından daha avantajlı. Bunun yanında Azerbaycan gibi yakın coğrafyalarda da büyük market zincirleriyle çalışıyoruz. Mevcut müşterilerimizle bağımızı güçlendirirken, yeni pazarlara da açılmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Kur baskısı ve maliyet artışı sektörü zorluyor”

Türkiye’de ihracatçının en büyük sorunlarından biri olan döviz kurunun baskılanması konusuna değinen Yamanyılmaz, “Kâr marjımızdan fedakârlık ediyoruz. Bu süreci bir geçiş dönemi olarak değerlendiriyoruz ve en azından mevcut konumumuzu korumaya odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

Üretim maliyetlerindeki artışın kalıcı bir yük haline geldiğine dikkat çeken Yamanyılmaz, “İşçilik, sarf malzemeleri ve nakliye kalemlerinde ciddi artışlar yaşandı. Enerji maliyetimiz geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70–80 oranında arttı. Ürün çeşitliliğine göre maliyet artışlarımız yüzde 30 - 50 arasında değişiyor. Tek istisna, ana hammaddemiz olan balıkta piyasanın görece istikrarlı seyretmesi oldu” diye konuştu.

“Gramaj küçültmeleri sektörde yaygınlaştı”

Yamanyılmaz, artan maliyetler karşısında perakende sektöründe yaygınlaşan gramaj küçültme uygulamaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüketicinin alım gücü maalesef düşüyor ve daha ekonomik ürün arayışı artıyor. Biz aslında premium segmentte, uygun fiyatlı ürünler sunuyoruz; ancak piyasa beklentisi bambaşka; 80 gramlık ürünler 75 grama, 160 gramlıklar ise 140–150 grama düştü. Bu yönelim, piyasa öncüsü rekabetçi üreticiler ve market kanallarının talepleriyle şekilleniyor. Türkiye’de yaygınlaşan bu durum aslında oldukça üzücü. Bizler de lokomotif üreticiler olarak bu trendi takip etmek durumunda kalıyoruz.”

“Alüminyum ambalajlara yurt dışından yoğun ilgi”

SASU’nun alüminyum poşet ambalajlı ton balığı ürünlerinin uluslararası pazarda yoğun ilgi gördüğünü belirten Yamanyılmaz, “Hâlihazırda bu ambalajları üretiyoruz; ancak artan taleple birlikte daha yüksek tonajlı üretim kapasitesine geçmek için yatırım planlıyoruz” dedi.

“Ürün inovasyonumuz devam ediyor”

Ambalaj ve içerik formüllerinde sürekli tüketici odaklı yenilikler yaptıklarını belirten Yamanyılmaz, şu bilgileri verdi: “Somon konservemizi şu anda revize ediyoruz. Zeytinyağı, taze karabiber ve limon aroması gibi yeni içeriklerle ürünü daha sağlıklı ve lezzetli kılmayı amaçlıyoruz. Somon zaten niş bir ürün; bu farklılıklarla pazarda daha da ayrışmasını hedefliyoruz.”