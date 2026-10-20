Satsuma ihracatında çifte kriz kapıda

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Rusya’ya deniz yoluyla ihracatın aksaması ve Macaristan üzerinden Avrupa’ya geçişte kullanılan transit belgelerinin tükenmesi, yaş meyve sebze ihracatçısının önündeki iki önemli sorun olarak öne çıktı. Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’ya deniz yoluyla sevkiyat yapılamamasının ürün fiyatlarını baskıladığını belirtirken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık da Macaristan transit belgelerinin ekim ayı başında tükenmesinin narenciye başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatında yeni bir lojistik krizi yarattığına dikkat çekti. İki başlık, 19 Ekim 2026’da İzmir Gümüldür’de düzenlenen Satsuma Mandalina Hasat Töreni’nde gündeme geldi.

Mandalinada bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüzde 10-20 civarında artmasının beklendiğini belirten Balık, “Bu sezonda önceliklerimiz nettir. Kalıntı mevzuatına tam uyum, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması, gümrük süreçlerinin kesintisiz işlemesi ve alıcılara zamanında, güvenilir sevkiyat yapılması gerekiyor. Bunlar gerçekleştirildiğinde ihracat çok daha kolay ve sürdürülebilir hale geliyor. Birlik olarak uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ve tanıtım faaliyetleriyle pazarlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hayrettin Uçak: “En büyük ihracat pazarımız Rusya’da ihracatta sorun bizi olumsuz etkiliyor”

Rusya’ya deniz yoluyla ihracat yapılamamasının yaş meyve sebze ürünlerinde fiyatları olumsuz etkilediğini belirten Uçak, “Şu anda Rusya’ya deniz yoluyla ürün gönderemediğimiz için üzüm, narenciye ve erik gibi ürünlerimiz bu pazara ulaşamıyor. Bu nedenle fiyatlar olması gereken seviyede değil. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık ancak henüz kesin bir yanıt alamadık. Rusya’nın İzmir’deki temaslarıyla da görüşmeler gerçekleştirildi fakat henüz net bir tarih verilmedi. Karayoluyla sevkiyat yapabiliyoruz ancak bu yöntem maliyetleri artırıyor ve zaman kaybına yol açıyor. Deniz yolunun bir an önce açılmasıyla ürünlerimizin değerini bulacağını düşünüyoruz” dedi.

Cengiz Balık: “Macaristan geçiş belgeleri ekimde tükendi”

Yaş meyve sebze ihracatında en büyük ihraç pazarları olan Rusya Federasyonu’na savaş nedeniyle gemi yolunun kapalı olduğunu, Avrupa Birliği’ne ihracatta Macaristan üzerinden gidecek araçlar için Dozvala Belgesi kotasının dolması nedeniyle sorunlar yaşandığını ihracatta aksama yaşanmaması için iki güzergahtaki lojistik sorunlarının çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde ihracatta kayıplar yaşanabileceğini vurgulayan Balık, “Macaristan’ın sağladığı geçiş belgeleri normal yıllarda aralık ayına kadar yeterken bu yıl ekim ayının başında tükendi. Bakanlığımızın girişimleriyle 10 bin ek geçiş belgesi sözü alındı ancak henüz ulaşmadı. Günlük yaklaşık 500 belge kullanıldığı düşünüldüğünde bu miktar yalnızca 20 günlük ihtiyacı karşılayabilir. Yıl sonuna kadar üç ay bulunurken sorunun yeniden yaşanması riski var. Bu nedenle geçiş belgelerinin yaş meyve sebze ve analiz gerektiren ürünleri taşıyan araçlara öncelikli olarak ayrılması gerekiyor. Aksi halde ihracatçılarımız yeniden ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir” dedi.