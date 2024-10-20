Satsuma mandalina yüklü tırlar ihracata yolcu edildi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin 2023 yılında 576 milyon dolarlık mandalina ihracatı yaptığını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mandalina bahçelerinde yaptığı inceleme ve aldığı numunelerin kontrolü sonrasında satsuma mandalinanın 14 Ekim 2024 tarihinde kesimine, 18 Ekim 2024 yılında ihracatına izin verdiğini söyledi.

“İhracatta yüzde 10 artış hedefliyoruz”

İlk tırları Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’na yolcu ettiklerini dile getiren Uçak, “Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Bu sezon mandalina rekoltemizde yüzde 10’luk düşüş var ancak ürün kalitemiz ihracata uygun. 2024 yılında mandalina ihracatında yüzde 10 artış hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğinde yürütülen Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan “Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesine verdiği destek nedeniyle İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’a teşekkür sertifikası takdim etti.