Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 17 Ekim’de başlıyor

EKONOMİ / İZMİR

Satsuma mandalinada hasat tarihi 14 Ekim 2025 Salı, ihracat tarihi ise 17 Ekim 2025 Cuma olarak belirlendi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatından 500 milyon dolara satsuma mandalinada ise 125 milyon dolar hedeflediklerini söyledi. Satsuma mandalinada İzmirli üreticiler ve ihracatçılar, 133 bin 578 tonluk ürünü katma değere dönüştürmek için hummalı bir döneme girdi.

Türkiye’nin yıllık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimiyle dünyada ilk üç üretici ülke arasında yer aldığını belirten Uçak, satsuma mandalinanın tüketiciler tarafından en çok tercih edilen mandalina türü olduğunu vurguladı. Uçak, “Türkiye’nin mandalina rekoltesi hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek seviyede. 2024 yılında 430 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracatın 104 milyon dolarlık kısmını satsuma mandalina oluşturdu. 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde mandalina ihracatımız yüzde 12 artışla 170 milyon dolardan 190 milyon dolara yükseldi. Yılsonunda toplam mandalina ihracatından 500 milyon dolar döviz kazancı hedefliyoruz. Satsuma mandalina ihracatında ise 125 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın da günlük 2-3 adet mandalina tüketmeleri sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı vücut dirençlerini artıracaktır. Mandalina okul çağındaki çocuklarımızın beslenme çantalarına mutlaka konulmalı” dedi.

İhracatta ilk üç ülke Rusya, Ukrayna ve Sırbistan

Satsuma mandalina ihracatında Rusya Federasyonu 68 milyon dolarla liderliğini sürdürürken, Rusya’yı 21 milyon dolarla Ukrayna ve 3,7 milyon dolarla Sırbistan izledi. Türkiye, 2024 yılında 41 farklı ülkeye satsuma mandalina ihraç ederek güçlü bir pazar çeşitliliği yakaladı.