Savaştan sonra bir ilk! Türk TIR’ı Irak üzerinden BAE’ye yük taşıdı

MERSİN/EKONOMİ



Yaşanan gelişmeyi değerlendiren Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, bu adımla körfez ülkelerine yapılan ihracatta deniz yoluna alternatif bir güzergâh oluştuğunu belirterek, artık nakliye sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Kılıç, açılan yeni koridorun taşımacılık sektöründe zaman ve maliyet avantajı sağlayarak ihracatçıların rekabet gücünü artıracağını vurguladı.



Sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Kılıç, “TIR sistemiyle Irak üzerinden yapılan ilk taşımacılık dönüm noktası oldu. Mersin Limanı’ndan yola çıkan ilk deneme taşımacılığı, Irak üzerinden geçerek İbrahim El-Halil sınır kapısından giriş yaptı ve Umm Kasr Limanı’na yönlendi. Taşımanın son durağı Abu Dabi’deki Halife Limanı olacak. Bu güzergâh gelecekte ticari taşımacılıkta kritik bir rota haline gelerek, Türkiye’nin bölgedeki lojistik gücünü artıracaktır” dedi