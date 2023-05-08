Savola Gıda, ’Valla Bella Rende Rende’ üretimine başladı

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - 2018 yılında üretime başladığı endüstriyel ve pastacılık yağları alanında sektör temsilcilerini yenilikçi ürünler ile tanıştıran Savola Gıda, fırıncılık ürünleri için özel olarak geliştirdiği bitkisel yağ Vala markasının yeni ürünü olan Vala Bella Rende Rende ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

Hazır rendelenmiş ürün formuyla kullanıma sunulan Vala Bella Rende Rende, ustaları halihazırda kuru poğaça yapımında kullandıkları yağları rendeleme zahmetinden kurtaracak. Bu yenilikçi ürün ile 12 saate varan zaman tasarrufu sağlanarak kuru poğaça ürünlerinde maksimum çıtırlık, parlaklık ve kabarma performansı sağlanacak.

“Üç yıllık Ar-Ge sonucunda üretildi”

Vala Bella’nın eşsiz kalitesinden ödün vermemek için profesyonel ekipler tarafından üç yıl süren çalışmalar sonucunda geliştirilen Vala Bella Rende Rende, Savola Gıda’nın Ayvalık’taki tesislerinde üretiliyor. Rendelenmiş ürün formu ile ustaların kullanımına sunulan bu yenilikçi ürün, kuru poğaça üretimi yapan işletmelerin işlerini hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracak.

Su içermeyen bir bitkisel yağ olan Vala Bella Rende Rende, özellikle kuru poğaça üretimindeki performansıyla öne çıkıyor. Ustaları ekstra rendeleme zahmetinden kurtararak, zamandan tasarruf sağlıyor ve bu sayede iş verimliliğini arttırıyor. Vala Bella Rende Rende, kuru poğaça için gerekli olan yağı hazırlarken bloklara ayırma, 12 saat soğutucuda bekletme ve rendeleme gibi aşamalara gerek kalmadan direkt yağın hamur ile buluşturulmasına olanak veriyor. Ayrıca esnek yapısı sayesinde, tur verilerek yapılan hamurlarda, tur verilme işlemi sırasında hamurla bütünleşerek hamur içerisinde homojen dağılması sayesinde maksimum çıtırlık, parlaklık ve kabarma performansı sağlıyor.