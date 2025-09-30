Savunma sanayinde "Elmas" dönemi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında hayata geçirilen ELMAS Programı ülke genelinde 13 okulda uygulamaya başlandı. Konya’da da Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak olan Elmas Programı’nın sektörel çalıştayı Konya Sanayi Odası’nda sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, savunma sanayi sektör temsilcileri, okuldan ve öğrencilerden taleplerini dile getirirken, müfredatın sektörün taleplerine göre güncellenmesi için istişareler gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Konya Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, kurum müdürleri, sanayiciler, eğitim camiası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Konya’nın hedefi, yüksek teknoloji üretmek

Çalıştayın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayileşme yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, Türkiye’nin üretim envanterini sırtlayan şehirlerin başında geldiklerini ifade etti. Konya sanayisinin düşük teknoloji üretiminden önemli oranda çıktığını kaydeden Büyükeğen, “Düşük teknolojinin toplam üretimimiz içindeki payı yüzde 19’a kadar geriledi. Orta yüksek teknolojinin ise toplam üretimimiz içindeki payı 48’lere ulaştı. Hedefimiz, üretimimiz içinde orta-yüksek teknolojinin ve yüksek teknolojinin payını artırmak. Bu noktada savunma sanayimiz, şehrimizin en kritik ve stratejik sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kilogram başına ihracat değeri 31 dolar olan Konya savunma ve havacılık sanayimiz, yüksek katma değerli üretimin yanı sıra şehrimizin yüksek teknolojiye geçiş sürecinin de en güçlü destekçisi konumunda. Savunma ve Havacılık Sanayinde, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük ihracatçısıyız” şeklinde konuştu.

ELMAS Programı, savunma sanayi için kritik rol oynayacak

Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte Türkiye genelindeki 13 mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak olan ELMAS Programının, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte gençlerin yetiştirilmesinde kritik rol oynayacağını belirten Büyükeğen, şöyle devam etti: “Hem ülkemizin milli savunma ve milli güvenlik kabiliyetleri çok daha ileriye taşınmış olacak, hem de Konya’mızın orta-yüksek ve yüksek teknolojiye odaklanan üretim hedeflerine çok önemli katkılar sağlanacak. Bu programla birlikte yetişecek gençler; inşallah ülkemizin savunma hattını sadece sınırda değil, üretim hattında da kuracak.”

Geleceğe güvenle bakabilmek, insan kaynağı ile doğrudan ilişkili Konya Valisi İbrahim Akın da, ELMAS Programı’na Konya’dan da bir okulun seçilmesinin Konya’nın sektördeki potansiyelinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğine dikkat çekti. Savunma sanayinde yetişecek insan kaynağının önemine vurgu yapan Vali Akın, “Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında uygulanan ELMAS Programı ile öğrencilerimizi, yapay zekâdan insansız hava araçlarına, siber güvenlikten ileri malzeme teknolojilerine kadar geniş bir alanda değişen dünya düzenine meyyal kılan bir eğitim anlayışıyla buluşturuyoruz. Gençlerimizi çağın ihtiyaçlarına cevap verecek teknik becerilerle donatmayı bir tercih değil bilakis bir zaruret olarak telakki ediyoruz. Zira geleceğe güvenle bakabilmemiz, savunma sanayiimizin güçlenmesi kadar, bu alanda yetişen insan kaynağının kalitesiyle de doğrudan ilişkili” dedi.

ELMAS Programı, savunma sanayinde yetkinlikleri değiştirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da, Türk savunma sanayinin 7.1 miyar doları aşkın ihracat yaptığını, son 3 yıldır her yıl yüzde 30’luk büyüme kat edildiğini söyledi. Sektörde bin 400’e yakın projenin aktif bir şekilde devam ettiğini, savunma sanayi firmalarının proje üretmenin ötesinde, seri üretime başladığını aktaran Karataş, seri üretimle birlikte çalışan insan kaynağının da yetkinliğinin değişeceğine dikkat çekti. Karataş, “Şu anda sadece savunma sanayine iş yapan 3 bin 500 firma var. Yıllık 3 milyar dolar Ar-Ge’ye ayrılan sektör bütçesi var. 185 ülkede, savunma sanayinin 230 çeşit ürünü kullanılıyor. Tablo çok güzel ama gidilecek daha çok yol var. Artık bizim tüm ürünlerimiz seri üretime giriyor. Firmaların tasarım ve projeden daha çok üretim yapan firmalara dönüşmesi gerekecek. Sektördeki, 93 bin kişinin yüzde 45’i teknisyen ve operatör. Seri üretime geçilmesiyle birlikte, 3 yıl içerisinde bu oran yüzde 60’lara kadar çıkacak. Daha da önemlisi teknoloji geliştikçe teknisyenlerden beklediğimiz özelliklerde değişecek. Burada bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardı. Milli Yetkinlik Hamlesiyle yetkinlikleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabi olmazsa olmazımız teknik eğitim” ifadelerini kullandı.

ELMAS Programı kapsamında belirlenen illerdeki okullarda uygulanacak programlarda, bölge sanayicisinin taleplerini göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Karataş, şöyle devam etti: “Savunma sanayine en fazla destek verebilecek 12 ili belirledik. Bakanlığımız da, bu projede destek olabilecek okulları belirledi. Çok güzel bir okul yapmak problemi çözmeyecek. Dünyada farklı modeller var ama biz kendi Türk insanımızın davranış normlarına uygun model geliştirmeliyiz. İnşallah faydalı bir çalışma olacak. Bir yıl sonunda bu okullarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Sanayicilerimiz mesleki eğitimle ilgili sorunları biliyorlar. Biz bölgelerdeki sanayicileri dinleyelim, onların öncelikle okuldan, öğrencilerden beklentilerini belirleyelim. O bölgeye özel farklılıklar yapmak istiyoruz.”

Okulların müfredatı sektörün ihtiyaçlarına göre güncellenecek

Son olarak konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal da, ELMAS Programı ile savunma sanayi sektörüne nitelikli personel yetiştirileceğini, proje kapsamındaki okulların müfredatının sektörle birlikte güncelleneceğini aktardı. Bal, “Bakanlık olarak bizler, bu programa en büyük gücümüz olan gençlerimizi ve eğitim alt yapımızı sunuyoruz. Savunma sanayi sektörüne nitelikli teknik personel yetiştirmek, bu okulların alt yapısını güçlendirmek, müfredatını sektörle birlikte güncellemek ve bunu uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin, uygulamalı eğitimle birlikte staj uygulamalarını da kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Programın her aşamasında gençlerin yanında olmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Çalıştay kapsamında düzenlenen anket ve soru-cevap bölümü ile, sektör temsilcileri ve eğitim dünyasının önerileri masaya yatırıldı.