Savunma sanayinde Konya ve TUSAŞ iş birliği güçleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya’nın savunma sanayindeki kabiliyetlerinin konuşulduğu ve TUSAŞ’ın tedarik yönteminde tedarikçilerinden neler beklediğinin anlatıldığı ‘TUSAŞ Yan Sanayi Çalıştayı’na KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Mehmet Şahan ve ekibi ile Konyalı sanayiciler katıldı.

Metale dayalı sanayide öncü şehir Konya

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın makine, otomotiv, döküm, savunma sanayi, araç üstü ekipman gibi metale dayalı pek çok sektörde Türkiye’nin öncü şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Konyalı sanayicilerin savunma sanayi sektöründe de önemli başarılara imza attığını kaydeden Başkan Büyükeğen, “Savunma ve havacılık sanayinde, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’in ardından ülkemizin 4. Büyük ihracatçısıyız. Hem Konya’mızın, hem de ülkemizin savunma sanayinde gösterdiği milli başarılarla gurur duyuyoruz. Hepimizin yüreğini kabartan bu başarılarda, dünyanın 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında yer alan TUSAŞ’ın projelerinin payı çok büyük. TUSAŞ’ın geliştirdiği taarruz helikopteri, insansız hava araçları, Milli Muharip Uçağımız KAAN bunlardan sadece birkaçı. Konyalı sanayiciler olarak biz, TUSAŞ’ın bu projelerine ve diğer tüm projelerine her türlü desteği vermeye, TUSAŞ ile yeni iş birlikleri geliştirmeye hazırız” dedi.

Başkan Büyükeğen, Oda olarak sektöre yönelik düzenledikleri iş gezileri, ikili iş görüşmeleri, tedarikçi geliştirme programları ve iki yılda bir yapılan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gibi çalışmalara da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

“Konya’da bir kümelenme oluşturmak ve Konya ile çalışmak istiyoruz”

Başkan Büyükeğen’in konuşmasının ardından söz alan TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Mehmet Şahan da, TUSAŞ’ın çalışma alanları hakkında bilgiler verdi. Savunma ve havacılık sanayinin ileri teknoloji üretim isteyen stratejik bir alan olduğuna vurgu yapan Şahan, Konya ile de bu alanda çalışmak istediklerini ve burada bir kümelenme oluşturmak istediklerini ifade etti. Şahan, “TUSAŞ olarak büyümeyi özgün ürünlerimiz ve tedarikçilerimiz ile perçinlemek istiyoruz. Bu savunma ve havacılık sanayi için çok kıymetli. Bunu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Havacılık ve savunma ileri teknoloji üretim isteyen bir alan. Yüksek kalite isteyen işler ve sertifikasyon zorunluluğu var. Biz ülkenin topyekun bu seviyede yer almasını istiyoruz. Bu hem stratejik ürünlerin üretimi hem de istihdam için çok önemli. Bunun için de çeşitli illerde kümelenmeler meydana getiriyoruz. Konya’da da bir kümelenme meydana getirip, çalışmak istiyoruz. Sonunda netice alacağımız bir çalışma meydana gelir diye ümit ediyorum. Sanayicilerimiz ne kadar arzulu olursa, burada ciddi bir kümelenme meydana getiririz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TUSAŞ uzmanları tarafından tedarik süreçlerine yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi ve Konyalı sanayiciler ile ikili görüşmeler yapıldı.