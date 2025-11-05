Savunma sanayinin devleri Konya’da buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın himayelerinde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya Valisi İbrahim Akın, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, savunma sanayi ana sanayi firmalarıyla, etkinlikte stant açan firmaların temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

3 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte, 164 firma stant açarak, ürünlerini sergiledi.

"Konya, savunma sanayinin en güçlü paydaşı"

Etkinliğin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 83’lere ulaştığını, Konya’nın da bu sürece en güçlü desteği veren illerin başında geldiğini söyledi. Konya’nın savunma sanayi ihracatının 10 yılda, 6 kat arttığına vurgu yapan Büyükeğen, şehrin sektörde birçok alanda öncü olduğunu kaydederek, “Bu yılın ilk 10 ayında ise sektördeki ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’a yakın artırarak, 151 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. İnşallah bu yılın sonunda, geçtiğimiz yılın rakamını aşarak, yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum. Silah ve mühimmat üretimi yapan 337 firma ile sektörde stratejik bir çözüm ortağı haline geldik. Şehrimiz, bu alanda Türkiye’deki toplam üreticilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Askeri silah ve parça imalatında ise Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 53’ünü gerçekleştiriyoruz. Tabanca, revolver, askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar sektöründe de 185 üreticimizle, Türkiye’nin en büyük üretim üssüyüz” dedi.

"Konya savunma sanayi tedarikçi buluşmaları, uluslararası kimlik kazandı"

Konya Sanayi Odası olarak şehirdeki savunma sanayi ekosistemini geliştirmek için yoğun bir çalışma takvimi oluşturduklarını aktaran Büyükeğen, YETEN ve EYDEP projelerinde aktif olarak rol aldıklarını, sektöre yönelik ayrıca 5 milyon dolar Ur-Ge projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Büyükeğen, şöyle devam etti: “Odamızın yürüttüğü çalışmaların eseri olarak bugün, Millî Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi sayımız 51’e, ASELSAN Konya’nın tedarikçi sayısı da 105’e yükseldi. Sektördeki ana yüklenici firma sayımız 3’e çıktı. YETEN Projesi’ne katılan firma sayımız 106’ya, EYDEP’e katılan firma sayımız ise 36’ya ulaştı. Bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz etkinliğimiz, sektörün Anadolu’daki en büyük buluşması haline geldi. İlkini 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz, 500 metrekareden 14 bin 420 metrekareye ulaşarak, 11 yılda 29 kata yakın büyüdü. 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız, artık uluslararası bir kimlik kazandı. İnşallah devletimizin desteğiyle, şehrimizdeki savunma ve havacılık sanayi ekosisteminin kalıcı bir şekilde gelişmesi için yürüttüğümüz çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz.”

"Türkiye Yüzyılı; güçlü devlet, rekabetçi ekonomi, tam bağımsız savunma vizyonudur"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 23 yılda Türk savunma sanayinin, yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’lere ulaştığını, tüm zinciri oluşturan bir Türkiye doğduğuna vurgu yaptı. Türk savunma sanayi ürünlerinin dünya

piyasalarına damga vurduğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, küresel rekabetin hızlandığı bu çağda, büyük ve güçlü Türkiye için, daha çok çalışmamız, daha fazla üretmemiz ve inovasyona daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı; güçlü devlet, rekabetçi ekonomi, tam bağımsız savunma vizyonudur. Bu vizyon; yalnızca merkezi idarenin değil, iş dünyasının, üniversitelerin, teknoparkların, odaların, girişimcilerin omuzlarında yükselecek. Yeni tehditlere, yeni güvenlik anlayışlarıyla karşılık vermek zorundayız. Bugün kendi mühendislerimizin alın teriyle; İHA ve SİHA’lardan, zırhlı araçlara; haberleşme sistemlerinden, yerli helikopter ve füzelere kadar geniş bir yelpazede özgün ürünler geliştiriyoruz. Bu gelişmeler, sadece savaş alanlarında değil; şehir güvenliğinde, sınır hattında, suçla mücadelede ve afet anlarında da aktif olarak kullanılıyor” dedi.

"Konyalı sanayicilerimiz, yerli ve milli savunma sanayimize omuz vermeye devam edecek"

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nın, sanayinin kapasitesinin ve savunma ekosistemindeki itibarını gözler önüne serdiğini aktaran Bakan Yerlikaya, “Her ‘Konya Savunma Sanayi Tedarikçileri Buluşması’, bir öncekinden daha çok güçleniyor. Katılımcı ülkeler, firmalar artıyor, iş görüşmeleri daha çok iş bağlantısına dönüşüyor. Bu tablo, Konya Sanayi Odası’nın vizyonunu, sanayicimizin kapasitesini ve Türkiye’nin savunma ekosistemindeki itibarını gözler önüne seriyor. Konyalı sanayicilerimiz, yerli ve milli savunma sanayimize omuz vermeye devam edecek” diye konuştu.

"Konya, üzerine düşeni yaparak, savunma ekosisteminin güçlü bir parçası oldu"

Daha sonra konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Konya’nın sanayiden tarıma, ulaşımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda sahip olduğu yetenekleri ile Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Savunma sanayinin de Konya’nın büyük katkılar sunduğu alanlardan biri olduğunu aktaran Bakan Güler, “Kamu kurumlarımızın gayretleriyle birlikte başta Konya Sanayi Odamız olmak üzere ilgili odalarımızın ve şirketlerimizin kapsamlı çalışmalarıyla şehrin bu alandaki etkinliği ve marka değeri her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz, savunma sanayiinde yerlilik ve millîlik ilkeleri doğrultusunda büyük aşamalar kat ederken Konya da kendi üzerine düşeni yaparak bu ekosistemin güçlü bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının 8’incisini icra etme başarısının gösterilmesi de Konya’nın bu alandaki yetkinliğinin en somut göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, savunma sanayinde dünyada söz sahibi bir ülke konumda"

Türkiye’nin savunma sanayindeki güçlü kapasitesinin ülkenin, dünyadaki imajını yükselttiğini aktaran Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gururla ifade etmeliyim ki savunma sanayindeki güçlü kapasitemiz zengin birikimimiz ve kabiliyetlerimiz sayesinde pek çok ülkeyle ikili iş birliğimizi üst düzeyde geliştiriyor ülkemizin dünyadaki imajını yükseltiyor ve ekonomimize de katkılar sağlıyoruz. Bugün Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava platformlarıyla siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle dünyada söz sahibi bir konumdadır. Artık sadece ithal eden değil ihraç edebilen teknolojiyi yalnızca takip etmekle yetinen değil üreten ve paylaşan dahası geleceğin teknolojilerine yoğunlaşan bir seviyeye gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette bu noktada savunma sanayimizin üretim üslerinden biri olan Konya’nın ve Konyalı sanayicilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstleneceği stratejik rol daha da önemli olacaktır.”

"Konyalı sanayicilerin savunma sanayine desteği ile sektörün kilogram başına ihracat değeri 10 bin dolara, 15 bin dolara ulaşacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 80’lerin üzerine çıktığını, sadece ülkemizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılamak üzere tüm sanayicilerle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’nin toplam ihracatının 6.7 milyar

dolarının savunma sanayinden gerçekleştirildiğini aktaran Görgün, “Bugün savunma sanayinde Allah’a çok şükür 180 üzeri ülkeye ihracat yapan bir durumdayız. Savunma sanayimiz, Türkiye’nin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3.5’ini karşılar duruma geldi. Savuma sanayinde bugün itibariyle 100 bin kişinin çalıştığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Konya’nın 3.5 milyar dolarlık ihracatının 500 milyon dolara yakınının savunma sanayine ait olduğunu vurgulayan Görgün, konuşmasına şöyle devam etti: “Konya, 12 organize sanayi bölgesi 2 bin 500’ün üzerindeki sanayicisi ve savunma sanayi ekosistemi ile beraber çalışan firmalarıyla, savunma sanayi disiplini ve kültürüne anlayışla ilerlediğinde, kilogram başına 1000 doların, 10 bin dolarlara, 15 bin dolarlara ulaşan üretimleri yapabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Biz şehirdeki, üniversitelerimizin de yetkinliklerini değerlendirerek, bu ekosisteme katkı sağlayacak, bu işin olmalarını destekleyecek programlar yapıyoruz. Bu etkinliğimizin ve yıl içinde gerçekleştireceğimiz diğer etkinliklerin Konya’mıza, savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından Aselsan Konya’nın onaylı tedarikçi firmalarına belge takdimi yapıldığı etkinlikte, Aselsan Konya ile KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhamad Amın Fahmı Bın Solahuddın tarafından mutabakat zaptı imzalandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri stant açan firmaları birlikte ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.