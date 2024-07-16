SC Eğitim Araçları, yeni ürünler geliştirmeye odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 farklı marka ile mobilya sektörüne yönelik faaliyet gösteren SC Eğitim Araçları, Hedlab Laboratuvar markası ile kamu, özel sektör ve üniversitelerin proje bazlı anahtar teslim laboratuvar mobilyaları ve cihazlarının üretimini gerçekleştiriyor. Hedmob markası ile proje bazlı anahtar teslim otel, hastane ve üniversitelere mobilya ürettiklerini belirten SC Eğitim Araçları Genel Müdürü Onur Çelik, Durusilya Mobilya markası ile de yapı market ve e-ticaret üzerinden demonte mobilya üretimi ve satışı yaptıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini aktaran Çelik, “Yurt dışı pazarlarda gerçekleştirdiğimiz bu başarılı performans, şirketimizin uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra marka değerimizi de güçlendirdi. 2024’ün ilk yarısında yakaladığımız büyüme ivmesini yılın ikinci yarısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu dönemde, ihracat hacmimizi daha da artırarak, yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz ve ihracatımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İnovasyonla rekabet gücümüzü artıracağız”

Geleceğe yönelik üretim ve yatırım planlarının sürdürülebilir büyüme ile inovasyon üzerine kurulu olduğunun altını çizen Çelik, öncelikli hedeflerinin üretim kapasitelerini artırarak, hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda daha etkin ve rekabetçi bir konuma yükselmek olduğunu açıkladı. Bu doğrultuda, mevcut üretim tesislerine ciddi yatırımlar yapmanın yanı sıra yeni bir üretim tesisi kurmayı da planladıklarını kaydeden Onur Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut üretim tesisimize yeni teknoloji ve otomasyon sistemleri entegre ederek, üretim süreçlerimizi daha verimli ve esnek hale getireceğiz. Bu sayede, hem maliyetlerimizi optimize edecek hem de üretim hızımızı artıracağız. Ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçiş yaparak, çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Yatırım planlarımız arasında Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan bütçenin artırılması da önemli bir yer tutmaktadır. Yenilikçi ürünler geliştirerek, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ve pazar trendlerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yeni ürün geliştirme projelerimiz ve mevcut ürünlerimizin iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atmayı planlıyoruz.”

Yeni ürünlerle pazarda fark yaratmayı hedefliyor

Ürün yelpazesini genişleterek müşterilerine daha yenilikçi çözümler sunmayı planladıklarını duyuran Onur Çelik, bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarına hız vererek, pazarda fark yaratacak yeni ürünler geliştirmeyi planladıklarının altını çizdi. Dijital dönüşüm projelerine de devam ederek iş süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Çelik, “Pazarlama stratejilerimizde de önemli yenilikler yaparak, marka bilinirliğimizi artırmayı ve müşteri sadakatini sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle dijital pazarlama ve e-ticaret alanındaki yatırımlarımızı artırarak, global pazarlarda daha etkin bir şekilde varlık göstermeyi planlıyoruz. Ekonomik belirsizlikler ve tedarik zinciri zorluklarına rağmen, esnek ve adaptif yapımız sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Finansal disiplin ve maliyet optimizasyonu stratejilerimizle, karlılığımızı koruyarak, sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirket olarak, tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını dile getiren Çelik, çalışanlarının gelişimine ve memnuniyetine de büyük önem verdiklerini vurguladı. Topluma karşı olan sorumluluklarının bilinciyle, sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılım sağladıklarına dikkat çeken Çelik, “Çevreye duyarlı üretim yöntemleri ve sürdürülebilir iş modelleri benimseyerek, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla hareket ediyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.