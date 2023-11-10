Schattdecor, “Freiraum” konseptiyle 25. İntermob Fuarı’na katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Schattdecor Türkiye Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, "Düşünce ve tasarım dünyasında sınırsız özgürlüğün kapılarını aralayan yeniliklerimiz ve 'Made by Schattdecor' kalite damgasını taşıyan en üst düzeydeki üretim standardımızla, İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 25. İntermob Fuarı’nda bizi ziyaret eden değerli müşterilerimizle buluşmaktan mutluluk duyduk" dedi.

“Şimdi Her Şey Mümkün!”

Bugünün yaşam alanlarını tasarlarken zamanımızın zorluklarına ve trend gelişmelerine farklı ve yeni yollarla yanıt vermemizi sağlayan yeni teknolojik ve yaratıcı imkanlara sahibiz diyen Begüm Çalı Özdemir, “Schattdecor’un “Şimdi Her Şey Mümkün!” yaklaşımı, sonsuz tasarım fırsatının yakalanabildiği bir özgürlüğü de beraberinde getiriyor. Farklı yaşam alanları arasındaki geçişler giderek daha akıcı hâle geliyor ve tasarımlar tüm alanlarda daha davetkâr ve evrensel bir nitelik kazanıyor. Doğa teması, iç mekanlarda ek bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra önemli bir tasarım faktörüne dönüşüyor. Doğal, organik malzemeler ve formlar üzerine kurulu tasarımlar ve renkler ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Freiraum” konseptiyle trend dekorlar fuarda tanıtıldı

Intermob fuarında tanıtılan Riva için, ‘Schattdecor'un bir başka çarpıcı yeniliği’olarak karşımıza çıkıyor ifadelerini kullanan Özdemir, “Bu özel tasarım, zarif ve dengeli bir estetiği temsil ederken, muhteşem kiraz ağacı dekoru ile dikkat çekiyor. Bu dekor, budaksız ve çatlaksız görünümüyle tam anlamıyla mükemmel bir doğal kaplama karakterini sunuyor. Riva, daha önce Köln'de katıldığı İnterzum fuarı ve İstanbul'daki Intermob fuarı gibi önemli etkinliklerde aldığı son derece olumlu geri bildirimlerle adından söz ettirerek tasarım dünyasında büyük ilgi topluyor“ dedi.

“Yaratıcı ve modüler konsept yüzeylere olan ilgi devam ediyor”

Dijital dünyadan gelen yeni trendler de büyük bir popülerlik kazanıyor diyen Özdemir, “Doğal ahşap ve taş dekorasyonların yanı sıra, yeni düz renkler, üç boyutlu koleksiyonlar ve etkileyici dekoratif yüzeyler yüksek talep görüyor. Yaratıcı ve modüler konseptlerle kolayca birleştirilebilen yüzeylere olan ilgi devam ediyor. Bu ilginin örneklerinden biri olan Vaia, Yunanca "palmiye yaprağı" anlamına gelirken, özgün karakteriyle yeni özgürlüklerin ve tasarım olanaklarının temsil ediyor. Geniş ve etkileyici palmiye yaprakları, doğal bir atmosferi akıllara getirirken zihinsel bir rahatlama sağlıyor” şeklinde konuştu.

Sadeliğiyle dikkat çeken Salvador Meşe ise doğallığı vurgulayan, ancak aynı zamanda yeni trend renkleriyle de mükemmel uyum sağlayan bir modern meşe dekoru simgesi olduğunu söyleyen Özdemir, “ Hem mobilyalar için hem de geniş yüzeyler için uygun bir seçenek olan Salvador Meşe kısaca, her şeyi sunuyor!” dedi.

“Acapulco, doğal renk çeşitliliği ile malzemelere uyum sağlıyor”

Acapulco dekoru için, popüler çok satanlardan biri olduğunu belirten Özdemir, “Acapulco'nun doğal renk çeşitliliği, çevresiyle hemen bağlantı kurarak bu dekorasyonu kombinasyonlar konusunda çok yönlü bir hale getiriyor. Doğal malzemelere uyum sağlama özelliğiyle Acapulco, mobilyada, mutfakta veya yüzeylerdeki güçlü görsel ifadesiyle büyülemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Schattdecor’un Intermob’da ilk defa sergilediği Sunda dekoruna dikkat çeken Özdemir, “Sunda sert çizgilerden uzak ve değişken renkte lif şeritlerini sıralayarak elde edilen oldukça pürüzsüz yapısıyla dikkat çekiyor. Geniş bir kullanım yelpazesine sahip Sunda, farklı uygulamalarda değerlendirilebiliyor” şeklinde konuştu.

Fineflex Structure ve MFS Touch fuarın popüler ürünlerinden

Müşterilerin çeşitlilik arayışında olduğu bu dönemde, Schattdecor, malzemelerin, renklerin ve dokuların sınırlarını aşarak geleneksel kağıt baskısından farklı çözümler sunmaktadır diyen Özdemir, “Şirket, müşterilerinin değişime ve esnekliğe olan ihtiyaçlarını karşılamak adına uzun yıllardır termoplastik malzemelere baskı yapıyor. Sürekli araştırma ve geliştirmeyle meşgul olan şirket, tasarımda ve uygulamada değer yaratacak yeni yüzeyler ve iyileştirmeler sunuyor. Fine Decor işbirliğiyle geliştirilen en son ürünlerden olan Fineflex Structure, eşsiz yüzey dokusuyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Fineflex Metalik koleksiyonundaki bu evrim, kullanıcı dostu bir anti-parmak izi etkisi sunuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, HSG (Hans Schmid Gronau) ile birlikte pazarlanan yenilikçi mobilya yüzeyi MFS-Touch da fuarın popüler ürünlerinden biri olmaya aday olduğunu vurgulayan Özdemir, kadife gibi yumuşak ve süper mat bir görünümle, parmak izi etkisi olmayan yüzeyler uluslararası alanda da büyük talep görüyor.

"Tek Kaynak. Sınırsız Çözüm"

Schattdecor Türkiye Genel Müdürü Selçuk Ülger ise, "Schattdecor olarak, mobilya ve ahşap endüstrisinin geleceğini şekillendiren en yeni tasarımların, malzemelerin ve teknolojilerin sergilendiği Intermob fuarında yer almanın gururunu taşıyoruz. Schattdecor olarak tüm iş ekibinin birleşmiş becerileri ve ortak hedefi etrafında, güçlü bir yapı inşa ettik. Dünya genelinde 17 farklı lokasyonda yer alan ve 29 farklı milletten toplam 3 bin çalışanıyla, güçlü bir birlik oluşturan bir organizasyona sahibiz" dedi. Ülger, ayrıca Schattdecor'un "Tek Kaynak. Sınırsız Çözüm" misyonunun, ahşap işleme ürünleri sektöründeki müşterilere yüksek kaliteli, trend belirleyen dekor ve yüzeyler sunma kararlılığının bir yansıması olduğunu vurguladı.