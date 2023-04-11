Schattdecor, globalde 30 milyon Euro yatırım yapacak

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Schattdecor Ortadoğu ve Strateji Geliştirme Müdürü Erkan Sürat, globalde 30 milyon Euro yatırım yapacaklarına dikkat çeken Erkan Sürat, Türkiye’de ise 100 milyon TL’lik yatırıma imza atacaklarını ifade etti. “Türkiye operasyonlarımız daha da büyüyor” diyen Sürat, 2 katlı stok depo yapacaklarını ve projenin inşaatına 2023’ün ikinci yarısında başlayacaklarını söyledi. Türkiye satış ofisinin 2010’da 5 kişi ile faaliyetlerine başladığını hatırlatan Erkan Sürat, “Bugün yolculuğumuza 100 kişilik bir aile olarak devam ediyoruz.” dedi.

“10 ülke ile çalışıyoruz”

Yerli üretim ve lokasyon avantajı ile düzenli olarak pazar paylarını artırdıklarının altını çizen Erkan Sürat, 2023 ve 2024’te yeni pazarlar keşfetmek istediklerini söyledi. Özellikle Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’ya odaklandıklarını ifade eden Sürat, “Bulgaristan, Romanya, İtalya, Mısır, Hindistan ve Ortadoğu’dan bazı ülkelerin de aralarında bulunduğu 10 ülke ile çalışıyoruz” dedi. 2021’de yaşanan tedarik zinciri sorunlarının şirketin satış rakamlarına ve cirosuna yansımadığını dile getiren Sürat, “Salgın sürecinde hem yerelde hem de globalde tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştık. 2022’de ise talep daralmasından kaynaklı bir gerileme yaşadık ama Türkiye’de sektör için bir sıkıntıdan bahsedemeyiz” şeklinde konuştu.

“Fineflex’in bilinirliğini artıracağız”

Schattdecor olarak mutfak ve mobilya endüstrisi için PET bazlı düz lake laminat yüzeyler üreten ve işleyen Fine Decor’un hisselerinin yüzde 50’sini aldıklarını söyledi. Giderek artan çevre kirliliği ve iklim değişikliği kaygılarını azaltmaya yönelik geliştirilen ‘Fineflex’ ürününün piyasadaki bilinirliğini artırmak istediklerine dikkat çeken Erkan Sürat, bu sene Fine Decor markası ile beraber İntermob’a katılacaklarını belirtti.

Pazarlama ve tasarım konusunda Schattdecor’un diğer birimlerine de hizmet verdiklerini ifade eden Sürat, “Merkez ve diğer lokasyonlardaki tüm 3D dijital görsel talepleri Türkiye tasarım ekibi tarafından yapılıyor” dedi. Sürat”Schattdecor; Türkiye’nin yanı sıra global pazarlar için yeni dekor ve renkler geliştirerek reprodüksiyon, taş görünümleri, fantezi tasarımlar ve çeşitli materyal kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazede hizmet veriyor. 2020’de, İSO İkinci 500 listesinde 445’inci sıraya kadar yükseldik.” diye ekledi.Schattdecor, dünya çapında 17 farklı lokasyondaki fabrikasında 3 bin kişiyi istihdam ediyor. Üretim tesisleri dışında şirketin Singapur’da satış ofisi, Arjantin, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde temsilcilikleri bulunuyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile anlaşmaları olduğunu söyleyen Sürat, “Türk-Alman Üniversitesi ile ortak bir çalışmamız var. Mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimizi stajyer olarak işe başlatıyoruz. Sırası ile önce yarı zamanlı, gerekli eğitimlerin ardından da personel eksiliğine göre tam zamanlı ekibimize katıyoruz” dedi. Şuan İnterzum fuarına odaklarını dile getiren Erkan Sürat, “Yeni FREIRAUM konseptimiz, yaratıcılık ve inovasyon için sınırsız bir alan sunuyor. Artık her şeyin mümkün olduğunu vurguladığımız trend konseptimizi bu yıl 20. kez katılacağımız Interzum’da sizlere sunuyor olacağız..” diye konuştu.