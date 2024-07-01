Schattdecor Türkiye, “Global Essentials 2024”ü gerçekleştirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Schattdecor Türkiye Genel Müdürü Selçuk Ülger, etkinlikte katılımcılara teşekkürlerini sunarak, Schattdecor’un “Tek Kaynak. Sınırsız Çözümler” misyonunu ve müşterilerine yüksek kaliteli, trend belirleyen dekor ve yüzeyler sunma kararlılığını vurguladı.

Yeni dekorasyon trendlerini paylaşıldı

Markanın Türkiye’ye giriş yaptığı son 13 yıldan beri gördüğü yoğun ilgi ve destek için teşekkür eden Schattdecor Tasarım ve Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Küchen, Milano’daki Salone de Mobile fuarında tanıtılan yeni dekorasyon trendlerini paylaşan Küchen, canlı renkler, karmaşık desenler ve farklı materyal kullanımıyla yoğun bir şekilde öne çıkan maksimalizmin yanı sıra, minimalist çizgideki dekorların da ilgi gördüğünü belirtti.

Schattdecor Türkiye Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, seçkin misafirlere, modern dünyanın nabzını tutan ve uluslararası çapta öncü olan yedi dekorun tanıtıldığı özel bir sunum gerçekleştirdi. Özdemir, “Bu dekorlar, incelikli tasarım ve olağanüstü işçilikle, piyasaların ve müşterilerin güvenini kazandı. Uzun ömürlü yapılarıyla sürdürülebilirliği simgelemekte ve geleceğin en gözde ürünleri olma potansiyeline sahipler” dedi.

En iyi 7 dekor

‘Global Essentials 2024’ün en iyi 7 dekoru; Riva, California Elm, Taj Mahal, Salvador Oak, Acapulco, Mont Blanc Chestnut ve Bilbao Walnut’tur diyen Begüm Çalı Özdemir, “Modern yüzey tasarımıyla Riva, sade, çok yönlü ve zarif yapısıyla dikkat çekiyor. Meşe dekor trendinin ardından, Riva’nın, doğal yüzey trendine mükemmel uyum sağlaması bu dekorun zamanla daha da popüler hale geleceğine işaret ediyor. California Elm, doğallığı ve ince işlenmiş altın ve gümüş efektleriyle dikkat çekiyor. Doğal bir zarafeti temsil eden bu dekor, çeşitli renk paletleriyle oturma odası, yatak odası, çocuk odaları ve yemek odaları için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Taj Mahal, zarif ve doğal taş dokusuyla beğeni topluyor. Zarafeti ve zamansızlığıyla övgüleri üzerine toplamış olan bu dekor Taj Mahal'in zengin detayları ve sofistike tasarımıyla, doğal taş sevenleri bile şaşırtıyor. Salvador Oak, modern ve mütevazi yapısıyla dikkat çekiyor. Zamana mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Her zaman değişen trendlerle kolayca bir araya getirilebilmenin yanı sıra, belli bir tutarlılık, kalite ve modernlik yayan uzun ömürlü tasarımların nasıl olduğunu gösteriyor. Acapulco, zengin çeşitliliği ve ferahlığıyla dikkat çekiyor. Doğal renk skalası, dekorun çeşitli kombinasyonlarını kolaylaştırıyor. Mutfakta veya banyoda, mobilya olarak veya zeminde, Acapulco her alana mükemmel uyum sağlıyor. Trend farkındalığı ile doğallığı birleştiriyor ve bu nedenle zamansız bir şıklık sunuyor. Mont Blanc Chestnut, uzun ömürlü ve sakin tasarımıyla öne çıkıyor. Dekor, sakin tasarımıyla yüzey boyunca tam etkisini geliştirerek dikkat çekiyor. Üstelik, bu etkinin geçici olmaması da onu vazgeçilmez kılıyor.

Bilbao Walnut, uzun ömürlülüğü, sağlamlığı, güvenliği ve en önemlisi değeri temsil ediyor. Klasik iç mekanları zenginleştiren ve modern, dinamik bir atmosfer yaratırken eski zamanların havasını yansıtan bir ortam sunuyor” dedi.

Schattdecor Türkiye Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, “Ceviz özellikle Orta Doğu bölgesinde çok popüler olmaya devam ediyor. Son zamanlarda şık tasarımların önemi artarken Bibao Walnut’un elegant sadeliği bu trendi yakalıyor! Üst segmenti hedefleyen mobilya üreticileri için, ceviz dekorunu kullanmak sanki birinci şart gibi“ diyerek dekorun potansiyelinin altını çizdi.

LOCAL ESSENTIALS: Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın 4 seçkin dekoru

Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarındaki en çok satan ve umut vaadeden dört dekoru olarak, Prato Chestnut, Millerighe, Sunda ve Taipa Walnut dekorlarına dikkat çekildi. Begüm Çalı Özdemir, “Rustik trendlere olan talebin yavaş yavaş daha modern ve daha sakin dekorlara doğru evrildiğini görüyoruz” diyerek bu dekorların gelecekteki trendleri nasıl şekillendireceğine dair ipuçları verdi. Schattdecor, dünya genelindeki dekor ve yüzey tasarımında liderliğini sürdürüyor ve müşterilerine en kaliteli, trend belirleyen çözümleri sunmaya devam ediyor.