Schneider Electric, Gartner Tedarik Zinciri listesinde üst üste üçüncü kez zirvede

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dijital dönüşüm lideri Schneider Electric, 2025 Gartner Tedarik Zinciri Top 25 listesinde üst üste üçüncü kez birinci sırada yer aldı.

Şirket, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı tedarik zinciri stratejisiyle, Gartner’ın prestijli sıralamasında sektördeki liderliğini pekiştirdi. Sıralama, şirketlerin son üç yıllık finansal ve çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) verilerini değerlendiren iş performansı ile sektör paydaşları ve Gartner uzmanlarının görüşlerini yansıtan topluluk değerlendirmelerinin birleşimiyle oluşturuluyor.

Schneider Electric Tedarik Zincirinden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Mourad Tamoud, "Gartner ve sektörümüzdeki paydaşlarımız tarafından takdir edilmekten onur duyuyoruz. Müşterilerimize değer katmaya ve sürdürülebilirlik çıtasını yükseltmeye odaklanmış durumdayız. Çalışanlarımıza ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ileri teknolojilerine aralıksız yatırım yaparak daha dayanıklı, çevik, verimli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri inşa ediyoruz. Bu başarı, doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir teyidi" ifadelerini kullandı.

Şirket, bu yılın başlarında Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) müşterileri için yürüttüğü kişiselleştirilmiş tedarik zinciri projesiyle Gartner Power of the Profession Tedarik Zinciri Ödülleri'nde “Yılın Müşteri veya Hasta İnovasyonu” kategorisinde finalist olmuştu.

Schneider Electric’in üç yıl sürecek olan Etki Yaratan Tedarik Zinciri dönüşüm programı, hem müşterilere hem de gezegene somut faydalar sunmayı hedefliyor. Program kapsamında şirket, tedarik zinciri çalışanlarını her gün yenilik yapmaları ve pozitif etki yaratmaları için güçlendiriyor; sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sorumlu ve net sıfır emisyona hazır bir tedarik zinciri geliştiriyor. Aynı zamanda güçlü ve duyarlı bir tedarik zinciri aracılığıyla sektörde liderliğini pekiştiriyor, kalite ve güvenilirliği güvence altına alıyor. Programın bir diğer hedefi ise en son teknolojiler, modernize edilmiş süreçler, bölgesel ekosistemler ve iş birliğine dayalı tasarım sayesinde operasyonel mükemmelliğe ulaşmak.