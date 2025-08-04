Schneider Electric’ten 7 yılda 734 milyon ton karbondioksit tasarrufu

Kocaeli

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında Kocaeli Gebze’de de faaliyet gösteren Schneider Electric, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) programı sonuçlarını açıkladı. TIME ve Statista tarafından üst üste ikinci kez “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi” seçilen şirket, bu çeyrekte hem küresel tanınırlığını hem de sahadaki etkisini artırmayı başardı.

Schneider Electric’in 2021–2025 yıllarını kapsayan SSI programında sona yaklaşılırken, açıklanan güncel veriler şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri doğrultusunda güçlü ve kapsayıcı bir dönüşüm ortaya koyduğunu gösteriyor. Şirketin SSI puanı bu çeyrekte 10 üzerinden 8,06’ya yükseldi.

Schneider Electric, enerji yönetimi alanında dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye eğitim verdiğini duyurdu. Bu kilometre taşı, 2025 Dünya Gençlik Becerileri Günü ile aynı döneme denk geldi. Şirketin 60’tan fazla ülkede yürüttüğü Gençlik Eğitim ve Girişimcilik Programı ile özellikle hizmete erişimi kısıtlı topluluklara teknik ve girişimcilik becerileri kazandırılıyor.

734 milyon ton Karbondioksit emisyonunun tasarrufu ve önlenmesi sağlandı

Şirket, temel sürdürülebilirlik göstergelerinde de önemli ilerlemeler kaydetti. 2018’den bu yana müşterileri için toplam 734 milyon ton Karbondioksit emisyonunun tasarrufu ve önlenmesi sağlandı. İlk 1.000 tedarikçisinin operasyonel emisyonlarını yüzde 48 oranında azaltan Schneider Electric, yıl sonu hedefinin yalnızca iki puan uzağında bulunuyor. Ayrıca “İnsana Yakışır İş Programı” ile çalışanların kapsama oranı yüzde 79’a ulaştı. Bu oran geçen yıla göre 39 puanlık bir artışı temsil ediyor.

Schneider Electric Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkanı Esther Finidori, “Bir etki şirketi olarak eğitimi, uzun vadeli dönüşümün en güçlü itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. 1 milyondan fazla kişiye ulaşmak gurur verici. Programımızın son altı ayında önceliğimiz net: Kararlılıkla hızlanmak ve kalıcı etki yaratmak” şeklinde konuştu.

Eğitim ve teknolojiyle dönüşen hayatlar

Dünyanın farklı coğrafyalarında sürdürülebilirlik ve eğitim temelli çalışmalar yürüten Schneider Electric, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde topluluklara güneş enerjisi onarımı ve e-atık geri dönüşümü konusunda dijital ikiz teknolojisi ile eğitim veriyor. Hindistan, Kenya, Vietnam ve Tayland’daki öğrenciler ise “Conserve My Planet” programı aracılığıyla uygulamalı projelerle sürdürülebilirlik bilinci kazanıyor. Brezilya’da cezaevindeki gençlere mobil eğitim stantlarıyla yenilenebilir enerji eğitimi verilerek topluma yeniden kazandırılmaları destekleniyor.

Küresel Başarı Ödüllerle Taçlandı

Şirketin sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları, uluslararası alanda da takdir topladı. Schneider Electric, prestijli Gartner “Top 25 Tedarik Zinciri 2025” listesinde birinci sıraya yerleşti. TIME100 Etki Ödülleri’nde “Sürdürülebilirlik İçin Etki” kategorisinde onurlandırıldı. Ayrıca Labrador Şeffaflık Ödülleri’nde “En İyi ESG Bilgilendirmesi” ödülünü aldı. Rutgers Enstitüsü tarafından 16 yıllık etki yatırımıyla “Kurumsal Sosyal Mükemmellik” ödülüne layık görülen şirket, Financial Times tarafından da Avrupa’nın en iyi işverenlerinden biri olarak gösterildi.