SDF Türkiye, yeni teknolojilerini İrfan Özdemir’in liderliğinde Bursa Tarım Fuarı’nda tanıtıyor

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

SAME ve DEUTZ-FAHR markalarıyla fuarda yer alan şirket; bağ ve bahçe tarımından tarla uygulamalarına kadar farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği modelleri ve teknolojik yeniliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Balıkesir Bandırma’daki üretim tesisinde traktör, motor ve şanzıman üretimi gerçekleştiren SDF Türkiye, yerli üretim kabiliyetini uluslararası teknoloji birikimiyle birleştirerek Türkiye tarımına katkı sağlamayı sürdürüyor.

İrfan Özdemir: “Çiftçinin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştiriyoruz”

Tarım sektörünün dönüşümünde teknolojinin, verimliliğin ve üretim maliyetlerinin önemine dikkat çeken SDF Türkiye Genel Müdür Vekili İrfan Özdemir, Bursa Tarım Fuarı’nın sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Tarım sektörü bugün verimlilik, maliyet yönetimi, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir üretim başlıklarının her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyor. Bu dönüşümde tarım makineleri üreticilerine önemli sorumluluklar düşüyor. Çiftçilerimizin farklı arazi koşullarına ve üretim ihtiyaçlarına yanıt veren, işlerini kolaylaştıran ve verimliliklerini destekleyen çözümler sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.



SDF Türkiye olarak uluslararası teknoloji birikimimizi Türkiye’deki üretim gücümüzle bir araya getiriyoruz. Bursa Tarım Fuarı’nda sergilediğimiz modellerle hem ürün ailemizdeki yenilikleri hem de çiftçilerimize sunduğumuz teknolojik imkânları yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Türkiye tarımının gelişimine katkı sağlamak ve üreticilerimizle güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bağ ve bahçe tarımında yeni nesil teknolojiler

SDF Türkiye, Bursa Tarım Fuarı’nda özellikle bağ ve bahçe tarımının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği SAME Frutteto TR ve DEUTZ-FAHR 5B serilerini öne çıkarıyor.

55 HP’den 116 HP’ye kadar uzanan motor seçenekleriyle sunulan modeller; kompakt tasarımları, manevra kabiliyetleri ve farklı tarımsal uygulamalara yönelik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

PowerShuttle, ComfortClutch ve Stop&Go gibi teknolojiler, özellikle sık dur-kalk gerektiren bağ ve bahçe çalışmalarında kullanım kolaylığını ve operatör konforunu destekliyor. Hi-Lo şanzıman seçeneği de farklı çalışma koşullarında ihtiyaç duyulan kullanım esnekliğine katkı sağlıyor.

DEUTZ-FAHR ürün ailesinde yeni seçenekler

SDF Türkiye, fuarda farklı tarımsal faaliyetlere yönelik DEUTZ-FAHR modellerindeki yenilikleri de tanıtıyor.

75 HP gücündeki yeni DEUTZ-FAHR 3E modeli, ekonomik kullanım ve performansı bir arada arayan üreticilere alternatif sunuyor. Dört silindirli FARMotion motorlara sahip 75, 95 ve 106 HP seçenekleriyle genişleyen DEUTZ-FAHR 5D serisi ise tarla ve bahçe uygulamalarına yönelik farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Türkiye’deki yerli üretim ürün ailesinde önemli bir yere sahip olan DEUTZ-FAHR 5E serisinin 5115E ve 5125E modellerinde sunulmaya başlanan 60+60 HML şanzıman seçeneği de fuarın öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. Türkiye’de yerli üretimde bir ilk olarak belirtilen bu teknoloji, Bursa Tarım Fuarı ile birlikte satışa sunuluyor.

Türkiye’de üretim, uluslararası pazarlara açılan güç

SDF Türkiye, Bandırma’daki üretim tesisiyle Türkiye’nin tarım makineleri sektöründeki üretim kapasitesine katkı sağlıyor. Traktör, motor ve şanzıman üretiminin yanı sıra Ar-Ge, eğitim ve yedek parça operasyonlarını da kapsayan tesis, şirketin uluslararası operasyonlarında önemli bir rol üstleniyor.

140 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesis; yıllık 25 bin traktör, 30 bin motor ve 25 bin şanzıman üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de üretilen traktör ve motorların 40’tan fazla ülkeye ihraç edilmesi, yerli üretimin uluslararası pazarlardaki konumunu da güçlendiriyor.

SDF Türkiye, Bursa Tarım Fuarı boyunca ziyaretçilerini yeni nesil traktör teknolojilerini yakından incelemeye, ürünler hakkında bilgi almaya ve şirketin üretim yaklaşımını daha yakından tanımaya davet ediyor.

SDF Türkiye Hakkında

2013 yılında faaliyetlerine başlayan SDF Türkiye, merkezi İtalya’nın Treviglio kentinde bulunan uluslararası tarım makineleri üreticisi SDF Grubu’nun Türkiye iştirakidir. Balıkesir Bandırma’daki üretim tesisinde traktör, motor ve şanzıman üretimi gerçekleştiren şirket, farklı tarımsal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaktadır. Yerli üretim ve teknoloji yatırımlarını sürdüren SDF Türkiye, 40’tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermektedir.