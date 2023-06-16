Seç Market, Konya’da esnafla buluştu

BURCU SUNA/KONYA

Toplantıda konuşan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market’in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500’ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Seç Market iş modeli tüm paydaşlarına avantaj sağlıyor

Altan Sekmen, Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Küçük esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor” dedi.

“Seç Market iş modelinde, Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve “mahalleden biri” kalmaya devam ediyor” diyen Sekmen şöyle devam etti; “Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor; mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market’in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği kapsamında; Seç Market’e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.”

Seç Market Hakkında

2014 yılında Bizim Toptan altında faaliyet göstermeye başlamış, 2016 yılında Seç Market ismini almıştır. Bugün Seç Market, 81 ilde 2.500’ü aşan bayisiyle perakende sektöründeki önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. İş ortaklığı sistemiyle mahalle esnafına destek veren iş modeli, mahalle esnafının sıcaklığı ve samimiyeti ile kurumsal tecrübeyi buluşturarak modern marketçilik anlayışına hizmet etmektedir. Seç Market, raf diziliminden ürün tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya iletişimine, pazarlamadan satın almaya birçok alanda verdiği destekle, iş ortaklarının kendi işinin sahibi olarak ve “mahalleden biri” kalarak büyümelerine yardımcı olmaktadır. Seç Market mağazalarında, Yıldız Holding özel markalarının da dahil olduğu 5 binden fazla ürünün yanı sıra bölgelere göre farklı yöresel ürünlerin de satışı gerçekleştirilmektedir.