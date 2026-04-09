Seçer: “Mersin her yıl daha da iyi anılan bir kent”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen ‘Mersin Marka Rotası Programı’nın açılışına katıldı. “Benzersiz İçerik Kalitesiyle İlk Adım” mottosu ile düzenlenen programa Başkan Seçer’in yanı sıra; Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı.

Mersin’in markalaşma yolculuğunu çok boyutlu şekilde ele almayı amaçlayan ve iki gün sürecek olan program, marka kent kavramı, kent kimliği, kentin hafızası ile KOBİ’ler için markalaşma stratejileri gibi başlıkları gündeme taşımak için düzenleniyor. Program kapsamında ilk gün, kentin markalaşmasının geleceği ve Mersin’in sahip olduğu marka değerleri uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Öte yandan program, kentin ekonomik, kültürel ve ticari potansiyelinin markalaşma perspektifiyle geliştirilmesine katkı sunmayı da hedefliyor.

Düzenlenen onganizasyonun Mersin’in kent kimliği için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, toplantıdan çıkacak sonuçların sürdürülebilir olmasını temenni etti. ‘Mersinliyim’ diyebilmenin kentin marka değerine çok büyük katkılar sunacağını belirten Seçer, 2 asırlık bir şehir olan Mersin’in; barındırdığı çeşitlilik sayesinde çok iyi anıldığını söyleyerek, “Mersin, dünyaya beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent olarak anılıyor, bu çok değerli. İstediğiniz kadar açık hava mecralarına, reklamlara çıkın, ledlere ya da havaalanlarına reklam verin, öyle marka olunmuyor” dedi.

Mersin’in tanıtımı için yapılan etkinliklere tüm dünyadaki Mersinlilerin sahip çıkması çağrısı yapan Seçer, “Mersin’in bir cazibesi olacak ki yatırımcı ve turist buraya gelecek. Bu yüzden ‘Mersinliyim’ meselesi çok önemli. Türkiye’nin ve dünyanın her yanında Mersinliler yaşıyor. Bu insanların Mersin’in fahri elçisi olması gerekiyor” diye konuştu.

“Mersin her yıl daha da iyi anılan bir kent”

Mersin’in büyüyüp, geliştiğini söyleyen Seçer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) araştırmasına göre Mersin’in 10 yılda 12 basamak birden yükseldiğini ve 13. sırada yer aldığını belirtti. Bu yükselmenin yapılan yatırımların sonucu olduğunu söyleyen Seçer, “Bu hem merkezi yönetimin buraya yaptığı yatırımların hem yerel yönetimlerin ve hem de özel sektörün yaptığı yatırımların bir sonucudur. Eğer sosyal gelişmişlik endeksi hesaplanacaksa onlarca, belki yüzlerce kriter üzerinden gidiyor. Oradaki refah, oradaki sektörlerdeki gelişme, çevre sorunları, oranın yeşil alan miktarı gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Demek ki; Mersin’de bir iyileşme var, bir ileri gidiş var” diyerek, Mersin’in her yıl daha da iyi anılan bir kent haline geldiğini söyledi.

Mersin Valisi Atilla Toros, programın Mersin’in markalaşma yolculuğunda güçlü bir rehberlik sunacağını belirtti. Artık şirketler ve ülkelerin yanı sıra kentlerin de rekabet içerisinde olduğunu söyleyen Toros, bu yarışta en güçlü aracın marka olduğunu ifade etti. Markalaşmanın vizyoner bir bakış açısıyla olabileceğine vurgu yapan Toros, Mersin’in de markalaşma yolunda güçlü hikayeleri olduğunu vurgulayarak, “Çünkü Mersin köklü bir geçmişin, üretken bir bugünün ve iddialı geleceğin kesiştiği bir ildir. Biz, Mersin’in sahip olduğu potansiyele yürekten inanıyoruz. Bu şehrin küresel ölçekte adından söz ettirecek bir kapasitesi var. Yeter ki birlikte hareket edelim ve aynı hedefe odaklanalım. Mersin anlatacak çok şeyi olan bir şehir. Şimdi mesele bunu doğru bir dil, doğru bir vizyon ve güçlü bir birliktelikle dünyaya anlatabilmek” dedi.

Çakır: “Artık bu gücü daha doğru bir hikâye ile anlatma zamanı”

Günümüzde şehirlerin sadece ne ürettikleriyle değil kendilerini nasıl anlattıklarıyla öne çıktıklarına dikkat çeken MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, “Mersin çok güzel bir şehir ama bu güzelliğin ve bu gücün çok daha geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü biz çok çalışıyor, çok üretiyor ve gerçekten çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu kadar değerin, bu kadar üretim gücümüzün artık sadece kendi içimizde kalmaması gerekiyor. Bugün şunu net görüyoruz; biz lojistikte güçlü bir merkeziz, tarımda lideriz ve ihracatta önemli bir oyuncuyuz. Yani ortada bir eksiklik yok, aksine çok güçlü bir temel var. Artık bu gücü daha doğru bir hikâye ile anlatma zamanı. İnanıyorum ki gerçekleştirdiğimiz Marka Rotası Konferansı bu uzun yolculuğun en önemli adımlarından biri olacaktır” diye konuştu.