Seçer: "Mersin’in ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak akıl şart"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu’nun ev sahipliğinde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Mersin’in ekonomik gelişimi, yatırım potansiyeli, kent planlaması ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Seçer, yerel yönetim anlayışlarında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye özel önem verdiklerini belirterek, kentin ihtiyaçlarının sahadan gelen bilgiler doğrultusunda belirlenmesinin ekonomik ve sosyal gelişim açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkıyor” diyen Seçer, vatandaşlardan, iş dünyasından ve sivil toplumdan gelen görüşlerin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi. Seçer, “Vatandaşın bize aktardıkları bizim için karanlıkta bir el feneri gibidir” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in ekonomik potansiyeli daha fazla ortaya çıkarılmalı”

Mersin’in coğrafi konumu ve sahip olduğu ekonomik potansiyel nedeniyle Türkiye açısından stratejik kentlerden biri olduğunu belirten Seçer, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin doğru yatırımlarla kentin rekabet gücünü artırabileceğini söyledi. Mersin’in yalnızca tanıtım faaliyetleriyle değil, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin daha etkin şekilde ortaya çıkarılmasıyla öne çıkabileceğini belirten Seçer, eğitim, sanat, spor ve demokrasi alanlarında elde edilecek başarıların da kentin marka değerine katkı sağlayacağını kaydetti.

“Ortak menfaatimiz Mersin’i daha güçlü bir kent haline getirmek”

Toplantının herhangi bir siyasi amaç taşımadığını vurgulayan Seçer, kamu yönetimi ile iş dünyasının ortak hedefinin Mersin’in ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir kent haline gelmesi olduğunu söyleyerek, “Sizler, ben ve çalışma arkadaşlarım Mersin’i daha iyi bir kent haline getirmek istiyoruz. Bizim bundan kazancımız vatandaşın takdirini ve teşekkürünü kazanmak” dedi.

Planlama yatırımın önünü açıyor

Mersin’in ekonomik gelişiminde kent planlamasının kritik rol oynadığını belirten Seçer, göreve geldikleri dönemde karşılaştıkları plansız kentleşme sorunlarına dikkat çekti. 1980 ve 1990’lı yıllarda yaşanan yoğun göçün altyapı ve üstyapı üzerinde önemli baskılar oluşturduğunu ifade eden Seçer, kent planlarının tamamlanmasının yatırım ortamı açısından da kritik olduğunu söyledi. “Şehrin planları paradan çok daha önemlidir” diyen Seçer, planlama olmadan altyapı, ulaşım, konut ve iş yeri yatırımlarının sağlıklı biçimde gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Kayacı: “Mersin’i birlikte büyütmeliyiz”

MEP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı ise Başkan Seçer’e TBB Başkanlığı ve Mersin’e yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mersin’in geleceğine ilişkin kamu, yerel yönetim ve sivil toplum arasında daha güçlü bir iş birliği kurulması gerektiğini belirten Kayacı, kentin ihtiyaçlarının ortak akılla ele alınmasının önemine dikkat çekerek, “Mersin’de şehri yöneten Başkanımız ve STK’lar olarak yol, inşaat, okul ve diğer hizmetlerin yanı sıra akıl birliğini ve bütünlüğünü sağlayarak şehri beraber büyütmek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Mersin söz konusu olduğunda farklı görüşlerin ortak kent hedefinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade eden Kayacı, Seçer’in birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımının kent açısından önemli olduğunu söyledi.