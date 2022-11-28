“Seçim telaşı uzun vadeli planlamaya engel olmasın”

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 2023 seçimlerine odaklanmasının yarattığı risklere dikkat çekerek, seçim telaşının uzun vadeli planlamaya engel olmamasını istedi. İTB Kasım ayı olağan Meclis toplantısında konuşan Kestelli, “Önümüzdeki yedi ayda piyasalarda seçim ekonomisinin şartları hüküm sürecek. Tüm partiler doğal olarak sadece seçimi kazanmaya odaklanacak. Yani kalıcı çözümlerden konuşmak yine pek mümkün olmayacak. Oysa iş dünyası hem iktidardan hem de muhalefet partilerinden, seçimlerin yapılması planlanan Haziran 2023 sonrasında yapılacakları duymak istiyor” diye konuştu.

Sorunlar yumağına sahne olan dünya konjonktüründe Türkiye’nin önümüzdeki yedi ay boyunca öncelikli gündeminin seçim olacağını vurgulayan Işınsu Kestelli, “Herkes önünü görebilmeyi arzu ediyor. Hızla artan dünya nüfusunun alt değil, üst gelir grubunda yer alabilmek için; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında iyi yetişmiş nesillere ihtiyaç var. Bunun için eğitim sisteminin, büyümenin kısıtı değil kaldıracı olacağı formüller üretmeliyiz” dedi.

“Sorunların çözümü uzun vadeli planlamalar gerektiriyor”

8 milyar sınırını aşan dünya nüfusunun şehirlerde toplanmasının tarımsal üretimi tehdit eder noktaya geldiği uyarısında bulunan Işınsu Kestelli, şunları söyledi: “Nüfus artışı ağırlıklı olarak alt orta ve düşük gelir seviyesindeki ülkelerden kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkeler ise giderek yaşlanıyor. Bu tablo, özellikle bulunduğu jeopolitik konum itibariyle ülkemizi de derinden etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı, güneydoğumuzda İran’da yaşanan özgürlük arayışları, Irak ve Suriye’deki belirsizlik, Doğu ile Batı arasında bir köprü gibi uzanan Türkiye’yi bir mülteci koridoruna dönüştürüyor. Başta bu konu olmak üzere pandemiyle birlikte hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış, yüksek enflasyon, finans kaynaklarına erişimin zorlaşması, üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor. Bunların çözümü de uzun vadeli planlamalar gerektiriyor.”

“Gıda güvenliği için zorunluluk”

Toplantıda konuşan İTB Meclis Başkanı Gökhan Ömer Tuncer, tarımsal üretimde artan girdi maliyetlerinin hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini dile getirdi. Tuncer, “Artan maliyetler her sektörde olduğu gibi tarımda da üretimi ve üreticiyi olumsuz etkiliyor. Maliyet artışlarının en çok etkilediği alanlardan birisi de hayvancılık sektörü. Hem süt üreticilerimiz hem de besi üreticilerimiz maliyetler nedeniyle üretime devam etmekte zorlanıyorlar. Sektörde süt ineklerinin kesime gittiği yönündeki görüşü TÜİK’in hayvan sayısındaki azalma verileri de doğrular nitelikte. Büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre bir düşüş söz konusu. Bu durumun orta ve uzun dönemde hem et hem de süt üretimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle tarımda üretim planlaması yapmak ve bu plana uygun destekleme politikalarını hayata geçirmek gıda güvenliği için bir zorunluluk haline geldi” dedi.