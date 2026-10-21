Seçkin Kurt’tan yeni dönem mesajı “KOBİ’lerin sesi olacağız”

Yeni dönemde Artvin’in ulaşım ve ekonomik sorunlarını daha güçlü şekilde gündeme taşımayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Kurt, yolların iyileştirilmesi ve işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerin sürdürüleceğini söyledi. KOBİ’lerin ve kentte faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını vurgulayan Kurt, “Nerede bir KOBİ’mizin sorunu varsa, nerede bir arkadaşımızın derdi ve tasası varsa onun sesi olacağız” diye konuştu.

Odanın hizmet kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kurt, göreve başladıkları dönemde iki çalışma arkadaşıyla sürdürülen hizmetlerin bugün yedi kişilik bir ekiple devam ettiğini ifade etti. Hızlı, çözüm odaklı ve güler yüzlü hizmet anlayışını önemsediklerini belirten Kurt, “Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nı üyelerimizin evi yapmaya çalıştık” dedi.

Başkan Kurt, yerel ürünlerin Türkiye ve dünya pazarlarına daha kolay ulaşması için yürütülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi. Geçmiş dönemde hayata geçirilen projeler arasında yer alan Toptancılar Sitesi’nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kurt, proje kapsamında Artvin’e yaklaşık 300 milyon liralık yatırım kazandırıldığını ifade etti.

Odamızın çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve demirbaşlarının geliştirilmesi için de çalışmalar yapıldığını belirten Kurt, yeni dönemde hizmet kalitesini artırmaya ve önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.