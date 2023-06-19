Seedup’ta yeni dönem başladı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, hayata geçirilen ve Start-up’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanan Seedup programının ilk hibrit eğitimi BEBKA bünyesindeki TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. SeedUP programının bu yıl 4’üncüsünü düzenlediklerini belirten BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, “SeedUP’ta da girişimcilerimiz aldıkları eğitimler ve mentor destekleriyle ilerliyor. Eğitim aldıktan sonra iş fikirlerini iş modeline çevirebilecekler.

Program ilerlerken bazı fikirler işletmeye dönüşecek, bazı fikirler ise yatırım alacak. Önceki 3 programımız sonucunda 76 kişiye, toplam 210 saat girişimcilik eğitimi verildi. 45 kişiye de 405 saat mentorluk desteği sağlandı. 27 girişimci ise Demo Day etkinliklerinde yatırımcılara sunum yaptı. Tüm bu süreç sonunda 10 firma kuruldu, 2 firma ihracata başladı ve 46 kişiye istihdam imkânı sağlandı. 4 marka tescili gerçekleşirken 16 milyon ciro ve 756 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Sadece bir girişimcimiz, 300 bin dolarlık yatırım aldı. Yine bir girişimcimiz, kitlesel fonlama kampanyasına çıkarak 1 milyon 700 bin talep topladı. Girişimcilerimiz yurtdışında şubeler açtı. Bu program ile başarılara yenilerinin ekleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

SeedUP Programı kapsamında şirketleşen girişimcilerden kriterlere uyanlar, BEBKA binasında faaliyete geçen TechINBursa Girişimcilik Merkezinin ofis imkanlarından da faydalanabilecek. Yılsonunda yatırımcı karşısına çıkacak olan girişimcilerin eğitim ve mentorluk süreçleri devam etmektedir.