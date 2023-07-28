Seferoğlu Elektrik, 1.529 caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik, maliyetini sosyal sorumluluk projesi kapsamında üstlenerek tasarımı ve kurulumunu yaptığı, temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten 1400 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’ni tamamlayarak devreye aldı. İşletmesi Kayseri İl Müftülüğünce yapılacak güneş enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisiyle Kayseri ili, ilçeleri ve tüm köylerindeki camilerin elektrik ihtiyacı 25 yıl süreyle bedelsiz olarak karşılanacak.

Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte üst düzey protokol dâhil 400 civarı misafirin katılımıyla İncesu İlçesi Semerkent Mahallesi’nde bugün gerçekleştirilecek olan santral için Seferoğlu ailesi 1 milyon 200 bin dolarlık bir yatırımı hayata geçirdi.

Seferoğlu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seferoğlu, “İşletmesini Kayseri İl Müftülüğü’nün yapacağı ve şehirimizdeki camilerin 25 yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşılayacak olan güneş enerji santralimizi İncesu İlçesi’nde 20 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirdik. Tüm maliyetini sosyal sorumluluk anlayışıyla aile olarak üstlendik. Santralimiz ile Kayseri sınırlarında yer alan aktif 1529 caminin elektrik ihtiyacı bu santral ile karşılanacak. Artan enerji de şebekeye satılarak camilere ek gelir oluşturacak. Arzu edilirse ilerde yeni yapılan camiler de sisteme dahil edilebilecek. Yatırımın maliyeti toplamda 1 milyon 200 bin dolara ulaştı. Şu anda TL bazında ise 33 milyon 500 bin lira civrında bir rakama tekabül ediyor. Santral 2 milyon kWh elektrik üretimi yapacak ve günümüz elektrik bedellerine göre yıllık 3 milyon TL’lik katkı ve tasarruf sağlayacak. 25 yılda elektrik fiyatının artacağını göz ardı etsek dahi toplamda 75 milyon TL’lik tasarruf sağlamış olacağız. Tesisin kendi değeriyle beraber bütçeye 108 milyon 500 bin TL’lik bir hayır yapmış olduk. Aile olarak ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Seferoğlu, Schneider Electric Global’in 20 yıllık iş ortaklığını yapıyor

Seferoğlu Elektrik, Kayseri genel merkezli olup İstanbul, Ankara ve İzmir ofisleri ile Türkiye ve uluslararası arenada AG Pano üretimi, yenilenebilir enerji santrali kurulumları, örtü altı seracılık faaliyetlerini sürdürüyor. Üretim faaliyetlerini Kayseri OSB’deki 7 bin 500 metrekare alanda kurulu fabrikasında yürüten Seferoğlu, Schneider Electric Global ile devam etmekte olan ve 20. yılını dolduran işbirliği çerçevesinde de alçak gerilim panolarının üretimini yapıyor. Aynı zamanda Schneider Electric Global ile 2008 yılında imzalanan anlaşma ile birlikte Türkiye’de Blokset AG Pano üretimi, ulusal ve uluslararası pazarda Blokset AG Pano satışı da gerçekleştiriyor. Seferoğlu Elektrik ve ürünleri CE, İSO 9001 sertifikasına sahip, global ve yerli pazarda öncülük eden ürünler arasında yer alıyor. Yeşil, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji odaklı çalışan Seferoğlu Grup çatısı altında iki ayrı marka daha yer alıyor. Seferoğlu Ziraat adıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının hibrit bir şekilde kullanımı ve ihracata dayalı Örtü Altı Jeotermal Tarım (Sera) Projesi yatırımları üzerinde çalışılıyor. Efektif Enerji ismiyle de enerji verimlililği alanında danışmanlık hizmetleri veriliyor.