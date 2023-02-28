“Şehrimizin 200 yıllık planını bilim adamları ile yapalım”

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, “Bu kez ‘oldu bitti’ye getirmeyelim. Ülkemizin en iyi üniversitelerindeki alanında uzman akademisyenlerini şehrimize davet edip bilim kurulu oluşturalım. Ticaret alanında uzman olan ticari hayatı, jeoloji alanında uzman zeminimizi, inşaat alanında uzman konut sürecimizi planlasın. Biz de bu kurula destek verelim, şehir merkezini kaybetmeden konut arzını karşılayacak bölgelerimizin olduğunu da unutmayalım” dedi.

Yunus Emre Kaçamaz, düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş’ın sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili belediyelerin değil, bilim kurullarıyla birlikte en az 100-200 yıllık imar planlamasının yapılmasının en doğru davranış olacağını dile getirdi. Kahramanmaraş’ta yıkılan binlerce bağımsız bölüm, iş yeri ve yıkılacak olanlarla birlikte oluşan konut arzına dikkat çeken Kaçamaz, konut arzının en az yüzde 70’inin şehrin zemini sağlam mahallelerinde kentsel dönüşüm yapılarak karşılanabileceğini, aynı zamanda o mahallelerdeki yapıların da güvenli hale getirileceğini, şehir merkezinde ise iş yerleri ile devlet kurumlarının olması gerektiğini söyledi.

“Bir bilim kurulu kuralım”

Yunus Emre Kaçamaz şehrin kaderini belirleyecek çağrısını şöyle yaptı; “Şehrimizin yeniden planlanmasında ODTÜ, Karadeniz Teknik, İstanbul Teknik, Konya gibi başarılı üniversitelerin başarılı akademisyenlerinden oluşan bir bilim kurulu kuralım. Şehrin ekonomik hayıtını, tarihi dokusunu, tarımsal üretimini, kültürel hayatını, konutlarını planlayacak alanlarında uzman isimleri bir araya toplayalım. O uzman bilim kurulunun araştırmaları ve önerileri doğrultusunda konutları yapalım, ticaret alanlarını oluşturalım. Hedefimiz bu bilim kurulu topluluğunu bir araya getirip bakanlıkla aynı masaya oturtmak. Bakanlık bünyesinde bilim kurulu ile çalışılarak şehrimizin en az 100 yıllık, 200 yıllık imar planını oluşturmak istiyoruz.”

“Şehri taşımayalım, kentsel dönüşüme gidelim"

En büyük gayelerinin şehrin bu bilim kurulunun görüşü doğrultusunda planlanması olduğunu dile getiren Yunus Emre Kaçamaz, “Büyük yıkımdan sonra şehrimizde ihtiyaç olan 60 bin konutu, Mağralı, Yörük Selim, Kuyucak, Saçaklızade, Serintepe, Tekke, Çamlık bölgesi, Fatih, Sakarya gibi mahallelerimizde kentsel dönüşüm başlatarak düşük katlı binalarla sağlamak. Şehrimizi taşımadan konut arzının büyük bir bölümünün çözüleceğini dile getiriyoruz. Şehir merkezinde ise ofislerin, ticaret alanlarının ve devlet kurumlarının oluşturduğu alanlar oluşturmamız lazım. Bu afetten ders çıkarmamız lazım, Tomsuklu, Gaffarlı, Önsen gibi yerlerde toplu konut alanları yerine şehir merkezini kesinlikle kaybetmeden şehir merkezini odak alıp yeniden planlamaya öyle gidilmesi lazım” diye konuştu.