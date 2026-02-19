Şekerde arz fazlası fiyatları düşürdü, sözleşmeli üretim tehlikeye girdi

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ /KONYA

Son iki yıldır şeker sektöründe kârlılık ciddi biçimde gerilerken, temel sorun olarak piyasada oluşan yüksek arz fazlası öne çıkıyor. Resmi olmayan verilere göre artan stoklar, fiyatları baskılarken hem fabrikaları hem de yüz binlerce pancar üreticisini zor durumda bırakıyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025–2026 kampanya dönemine yaklaşık 500 bin ton, 2026–2027 kampanya dönemine ise yaklaşık 900 bin ton şeker stoku devredildi.

Bu rakamlar, şeker piyasasında ciddi bir arz fazlası oluştuğunu net biçimde ortaya koyuyor. Stoklardaki hızlı artış, fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden olurken sektörün sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor.

Fabrikalar bu kampanya döneminde zarar ediyor !

Türkşeker tarafından belirlenen ortalama şeker fiyatı 40,00 TL/kg seviyesinde bulunmasına rağmen, piyasa koşulları satışları 32,00 TL/kg bandına kadar düşürmüş durumda.

Uzmanlara göre fiyatların resmi ortalamanın oldukça altında seyretmesinin temel nedeni, arz fazlasının talebin çok üzerine çıkması. Bu durum, hem kamu hem de özel sektör şeker fabrikalarının maliyetlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açıyor.

2023-2024, 2024-2025 kampanya döneminde maliyetlerini başa baş götüren fabrikalar, 20255-2026 kampanya dönemine ise zararla başladı.

Fabrikalar maliyetlerini bile karşılayamıyor

Sektör temsilcileri, mevcut fiyat seviyelerinin birim maliyetlerin dahi altında olduğunu vurguluyor. Bu şartlar altında fabrikaların: Üretimden kâr etmesi bir yana, Nakit akışını sürdürmekte zorlandığı,Yeni kampanya dönemine hazırlık yapacak finansal gücü bulmakta sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.

Özellikle yaklaşık 900 bin pancar üreticisine, sözleşmeli tarım kapsamında ayni ve nakdi avans sağlanmasının da bu fiyat yapısıyla mümkün olmayacağı dile getiriliyor. Fabrikaların, çiftçiye gübre, mazot ve nakit avans verecek finansal kaynağı oluşturmakta zorlanacağı belirtiliyor.

Çözüm: Faizsiz sözleşmeli tarım kredisi

Sektör paydaşları, böylesi dönemlerde devletin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Türkiye’de en başarılı sözleşmeli tarım modellerinden birinin şeker sektöründe uygulandığına dikkat çekilirken, şu çözüm önerisi öne çıkıyor: Mayıs–Eylül ayları arasında pancar üretimi yapan çiftçilere, Vade farkı olmaksızın verilen gübre, mazot ve nakdi avansların sürdürülebilmesi için, Şeker fabrikalarına faizsiz ya da çok düşük faizli “sözleşmeli tarım teşvik kredisi” sağlanması.

Öneriye göre devlet, bu krediler karşılığında üretilen şekeri temlik alarak kredi geri dönüşünü garanti altına alabilir. Böylece hem çiftçi korunur hem de sektörün finansal yapısı ayakta tutulabilir.

Kritik dönemeç

Uzmanlar, gerekli adımların atılmaması halinde şeker sektöründe hem üretim planlamasının hem de sözleşmeli tarım yapısının ciddi zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Arz fazlasına yönelik yapısal önlemler alınmadığı takdirde, önümüzdeki kampanya dönemlerinin sektör açısından çok daha zorlu geçmesi kaçınılmaz görülüyor.