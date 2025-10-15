Sektörün geleceği ve iş birliği olanakları Sekamsan’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetimi, üye ziyaretleri kapsamında Sekamsan Kağıt & Karton firmasını Bursa’da ziyaret etti. Ziyarette, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. KASAD heyeti, Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde incelemek üzere 1326 Panorama Fetih Müzesi, Tofaş Araba Müzesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Cami ve Kozahan’ı ziyaret etti. Program, ikinci gün düzenlenen Cumalıkızık gezisiyle devam etti. Ziyaretin son bölümünde KASAD yönetimi, Sekamsan’ın Bursa Kestel’deki üretim tesislerini gezerek firmanın üretim kapasitesi, kalite standartları ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Sekamsan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen ziyareti değerlendiren KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, sektöre katkı sunan üyeleri yerinde ziyaret ederek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını kaydetti. Sekamsan Kağıt ve Karton, İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya’daki toplam 30 bin metrekareyi aşan depo ve lojistik merkezleriyle matbaa, ambalaj ve yayın sektörlerine hizmet veriyor. Çözüm odaklı yaklaşımı, güçlü tedarik ağı ve çevre dostu üretim anlayışıyla dikkat çeken firma; geniş ürün yelpazesi, hızlı tedarik kabiliyeti ve sürdürülebilir üretim modeliyle Türkiye’nin önde gelen ambalaj tedarikçileri arasında yer alıyor.