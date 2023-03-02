Selçuk Öztürk GİV’in konuğu oldu

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KONYA - Programın açılış yapan Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan “Deprem Felaketinden elbirligi ile üstesinden geleceğiz.” Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk “Geçici barınma ihtiyacının karşılanması sonrası kalıcı olarak konutların yapılması gündeme geldi. Bu yardımlar kısa süreli olmayacak. Bu hususta deprem bölgesinin ekonomisine bakmak lazım dedi”