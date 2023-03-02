Selçuk Öztürk GİV’in konuğu oldu
Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesi’nin her ay gerçekleştirdiği ‘Girişimci Buluşmaları Programının Şubat Ayı’nın konuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk oldu.
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KONYA - Programın açılış yapan Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan “Deprem Felaketinden elbirligi ile üstesinden geleceğiz.” Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk “Geçici barınma ihtiyacının karşılanması sonrası kalıcı olarak konutların yapılması gündeme geldi. Bu yardımlar kısa süreli olmayacak. Bu hususta deprem bölgesinin ekonomisine bakmak lazım dedi”