Selçuk Yaşar, doğumunun 100. yılında düzenlenen panelle anıldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin sanayileşme sürecinde çok önemli görevler üstlenen, boya ve tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere birçok sektörün kurulmasında öncülük yapan, Türkiye’yi yeniliklerle buluşturan, Yaşar Topluluğu’nun ve Yaşar Üniversitesi’nin kurucusu duayen iş insanı Selçuk Yaşar, doğumunun 100. yılında düzenlenen panelde Türkiye’ye ve topluma kazandırdığı değerlerle anıldı.

Moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörü Hakan Atis’in üstlendiği panelde, Selçuk Yaşar ile sivil toplum alanında birlikte çalışmış iş insanı Uğur Yüce, Yaşar Topluluğu’nda uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticilerden Yılmaz Gökoğlu ve uzun yıllar Yaşar Topluluğu’nda çalışan ve 2001-2006 yılları arasında Yaşar Holding İcra Başkanı olarak görev yapan iş insanı Hasan Denizkurdu konuşmacı oldu. Panele, İzmir protokolü ve İzmir iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Yaşar Topluluğu ve Yaşar Üniversitesi yöneticileri ve çalışanları, Yaşar Topluluğu’nun emekli yöneticileri ve çalışanları ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri katılım gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, “Babamız Selçuk Yaşar, hepimizin yaşamında izler bıraktı. Bir baba olarak, eğitimimizle, sağlığımızla yakından ilgilenirdi. İyi eğitim almamızı ve iş yaşamında kalmamızı isterdi. Babam kutlamaları çok severdi. Her yıl doğum gününü kutlardık. 2025 yılı, O’nun doğumunun 100. yılı. İş hayatı O’nun için vazgeçilmezdi. Selçuk Yaşar’ı 100. doğum yılında, iş hayatında ve sivil toplumda onunla çalışmış iş insanlarından dinleyerek onu farklı yönleriyle tanıma fırsatı buluyoruz. 2025 yılı boyunca etkinliklerde, Türkiye’ye katkısıyla Selçuk Yaşar’ı anacağız” ifadelerini kullandı.