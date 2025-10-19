Selçuk Yaşar Ödülü bilim insanı Prof. Dr. Uysal’a verildi

İZMİR / EKONOMİ

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Swissôtel Büyük Efes’te düzenlenen törenle altıncı kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması bilim olarak belirlendi. Selçuk Yaşar Ödülü’nün altıncı sahibi, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal oldu.

“Bilim, yolumuzu aydınlatan en güçlü rehber”

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada “Selçuk Yaşar’ın miras bıraktığı değerlere sahip çıkarak, Bilim, Birlik, Başarı ilkesini geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz. Her zaman daha ileriyi hedefleyerek, gençlerimize dünya ölçeğinde eğitim olanakları sunmayı sürdürüyoruz. Bu ödül, onun adını yaşatmak ve topluma kattığı değerleri geleceğe taşımak amacıyla veriliyor. Her bir ödül sahibimiz, gerçekleştirdiği ilham verici çalışmalarla toplumda fark yaratmış, umut ve ilham kaynağı olmuştur. Bu ödül aracılığıyla, cesaretiyle öncü olmuş, üretkenliğiyle yol gösteren bireyleri onurlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Bilime adanmış bir hayatı onurlandırdık”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise “Bu yılki temamız olan bilim, üniversitemizin kimliğini oluşturan en temel değer. Çünkü biliyoruz ki bilim, gençlerimizin ufkunu genişleten, onların geleceği şekillendirmesine imkân sağlayan en güçlü araç. Bu nedenle bizler, öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Selçuk Yaşar’ın bıraktığı mirasla yolum kesişiyor”

6. Selçuk Yaşar Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Elif Uysal ise, “Son yıllarda kendimi akademik konfor alanının biraz dışına taşıyan bir adım attım. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünlere çevirmek için girişimci oldum. Bilimsel üretim sadece makalelere ya da deneysel sonuçlara değil, ülkenin sanayisiyle, üretim gücüyle, genç mühendisleriyle kurulan gerçek iş birliklerine de dokunmalı. Benim için bilim ile sanayi arasında köprü kurmak soyut bir hedef değil. Bu köprü laboratuvardan fabrikaya, öğrenciden mühendise fikrin ürüne dönüştüğü her noktada kurulması gereken bir bağ. Ben bu köprüyü kurmaya yalnızca bir araştırmacı olarak değil, bir eğitimci olarak da gönül verdim. Selçuk Yaşar’ın önemsediği değerler; verimlilik, yenilikçilik, gençlere fırsat tanımak, üretim ve topluma hizmet etmek benim de değerlerim. Kendisini tanımak ve sohbet edebilmeyi çok isterdim. Belki bu ödül onun bana bir selamı oldu” diye konuştu.