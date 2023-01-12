Selçukgaz 2022’de 36 milyon liralık yatırım yaptı

Burcu SUNA

KONYA - Selçukgaz, 2022 yılında gerçekleştirdiği yatırım faaliyetlerini açıkladı. Konya’nın Seydişehir ve Çumra ilçelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Selçukgaz, yaptığı yatırımlarla, uzun süredir doğal gaz bekleyen Seydişehir Organize Sanayii Bölgesi’ne geçtiğimiz yıl doğal gaz ulaştırdı. Selçukgaz, 2022 yılında 2 bin 645 yeni aboneyle toplam abone sayısını 30 bine çıkardı.

Selçukgaz Genel Müdür Yılmaz Kolsan, 2022 yılında 36 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, “Günümüzün en güvenli, en verimli ve çevreci yakıtı olan doğal gazın, tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de kullanımını yaygınlaştırmak için durmadan çalışıyor; lisans alanımızdaki tüm bölgelere kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında yatırım planlarımız kapsamında toplam 18 kilometrelik boru hattı tesis ettik. Seydişehir ilçemizde 34 kilometrelik çelik ve polietilen doğal gaz dağıtım hattı ve 1.381 bina bağlantısı gerçekleştirdiğimiz 2022 yılındaki yeni alt yapı çalışmalarına paralel olarak 3.700 bağımsız bölüm sayısına (BBS) ulaştık” diye konuştu.

OSB doğal gaza kavuştu

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) 2022 sonunda doğal gaz verildiğini anımsatan Kolsan, “1 milyon metrekarelik alanda 500 bin metrekarelik alanın alt yapısını tamamlayarak, uzun zamandır bekleyen OSB’ye doğal gaz vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada ilk etapta 30 işletmeyi doğal gazla buluşturduk; bu sayının kısa zamanda artacağını öngörüyoruz. Çevreci ve ekonomik olan doğal gazın kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. 2023 yılı yatırım programımızın da planlamalarına başladık. Bu yıl yaklaşık 27 kilometrelik polietilen dağıtım hattı, 15 kilometrelik servis hattı ile 900 adet bina bağlantısıyla birlikte toplam 21.500.000 TL’lik yatırım planlıyoruz. Yatırım programının detaylarını ise yılın ilk çeyreğinde tamamlayarak paylaşacağız.”