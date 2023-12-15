Selçuklu Belediyesi bir ilke daha imza attı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Selçuklu Belediyesi Konya’nın turizminde önemli bir yeri olan Sille Mahallesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla Sille’yi önemli bir cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede restorasyonu gerçekleştirilen Sille Subaşı Hamamı yapılan resmi açılışın ardından Konya Mimarlar Odası’na teslim edildi.

Sille Subaşı Hamamı Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olarak hizmet verecek ve bu özelliğiyle Konya ve Selçuklu turizmine katkı sağlayacak.

Açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri Adnan Bahçesi ve Osman Nail Kavruk, Konya Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet, Konya Mimarlar Odası önceki dönem Başkanı Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, meclis üyeleri ve basın temsilcileri katıldı.

"Sille’de önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Selçuklu Belediyesi’nin binlerce yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille’yi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifaden eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Sille’de önceki dönem belediye başkanlarımızın başlatmış olduğu çalışmalara bizler de 2019 yılından bu yana yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Doğal kaya örtüsünden dolayı “afete maruz bölge” ilan edilen Sillemizi, iki yıl içinde yaptığımız kapsamlı kaya ıslahı çalışması ile bu tehlikeden arındırmış olduk. Bu çalışmamız aynı zamanda Sümela Manastırındaki kaya ıslahı çalışmasından sonra Türkiye’nin en kapsamlı ikinci kaya ıslahı projesi oldu. Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını, tarihi çay camisinin yanında bulunan alanda ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. Yine kısa bir süre önce temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projemizde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projemiz; 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 metrekare yeşil alandan oluşuyor. Halen Hükümet Caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı bağlayan 11 adet merdivenli sokak çalışmamızı tamamladığımızda yeni bir yürüme aksını Sillemize kazandırmış olacağız. Yine Hükümet Caddesi üzerinde bulunan ve yapı kaybına uğramış 42 adet parseli tarihi dokuya uygun olarak yeniden projelendirdik. Parsel bazlı inşa faaliyetleri tamamlandıktan sonra altyapı yenileme ve üst yapı zemin kaplaması, kent mobilyaları, aydınlatma sistemi ve bina cephelerindeki ıslah çalışmaları ile caddemiz Sille’ye yakışır bir çehre kazanacak. Hükümet Caddesi’nin hemen girişinde bulunan turizm tesisi alanımızda da 45 odalı ve 9.500 metrekare inşaat alanına sahip butik bir otel inşa edeceğiz. Yine Mağaralar bölgesinde hem mağaraların korunması hem de mağaralara bir gezi güzergahı oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmamız tamamlandığında hem mağaralarımızı korumuş olacağız hem de yerli ve yabancı turistlerin rahat bir şekilde gezebilmesi için yürüme yolunu mağaralar bölgesine kazandırmış olacağız. Ben gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulumuza ve diğer kurumlarımıza katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Projemiz Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olacak”

Başkan Pekyatırmacı Subaşı Hamamı’nın tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Subaşı Hamamı, Hacı Ali Ağa Hamamı ile birlikte Sille’deki 2 hamamdan bir tanesi. Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere çifte hamam olarak inşa edilen hamamın inşasında çoğunlukla kaba Sille taşı kullanılmıştır. Yılların vermiş olduğu yıpranma ve iklim koşullarından dolayı yaşanan tahribat sonrası Sille Subaşı Hamamımızı bizler de aslına uygun olarak restore etmeye karar verdik. 2440 metrekare arsa alanı içerisinde bulunan Sille Subaşı Hamamımızın restorasyonuna ilk olarak cehennemlik bölümü ve yakın çevresinde araştırma kazıları ile başladık. Sonrasında sırasıyla kubbe ve damda bulunan bozulmuş taş imalatları aslına uygun olarak yenileri ile değiştirildi. Kubbe ve beden duvarlarında bulunan sıva ve derzler itinalı olarak raspa edildi. Yapı üst örtüsü Horasan harcı ile tesviye edildi. Kubbede bulunan filgözleri aslına uygun olarak değiştirildi. Yine kubbeler statik olarak güçlendirildi. Su yalıtımı sonrası çevre duvarlarının ve beden duvarlarının taşları çürütme metodu ile onarıldı. Çörtenler ve tüteklikler aslına uygun olarak tamamlandı. Hamamın bahçesinde bulunan suyolu duvarları ve diğer duvarlar raspa edilip dondurularak koruma altına alındı. Hamamın yanından geçen su ise taş duvarlarla kontrol altına alınarak hamamdan uzaklaştırıldı. Cehennemlik, depo ve külhan bölümlerinin temizliği yapıldıktan sonra, sağlam olmayan taşlar proje ve raporlar doğrultusunda onarıldı. Yapının bitişiğinde bulunan yunak, çeşme ve diğer müştemilatı da aynı işlemler uygulanarak tamamlandı. Son olarak çevre düzenlemelerini de gerçekleştirerek Subaşı Hamamımızın restorasyonunu tamamlamış olduk. Projemizin toplam maliyeti 26.612.657 TL oldu. Restorasyon çalışmalarımızın ardından çok değerli Armağan Hocamızın buranın mimarlık müzesi olabileceği yönünde bir teklifi oldu. Biz de bu teklifi memnuniyetle karşıladık ve Mimarlar Odamız ile Subaşı Hamamı’nın mimarlık müzesine dönüştürülmesi konusunda protokol yaptık. Birazdan gerçekleştireceğimiz açılışın ardından Mimarlar Odamıza Subaşı Hamamımızın teslimini yapacağız. Mimarlar Odamız burada iç dizayn çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra içerisinde müze alanı, hediyelik eşya dükkânı, kafeteryası, mutfağı, avlusu, terası, deposu ve diğer kullanım alanlarıyla Sille Subaşı Hamamımız hem bir müze hem de butik bir işletme olarak Konya turizmine kazandırılmış olacak. Projemiz bu bakımdan Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olacak. Tabii Türkiye’nin ilk mimarlık müzesinin Selçuklumuzda, Sillemizde tarihi bir bina içerisinde yer alacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Sille bizim için çok önemli, Sille bizim gözbebeğimiz. Burada yaptığımız bütün yatırımlara, bütün projelere ayrıca önem veriyoruz. Projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok faydalı bir hizmet olacak. Özellikle mimarlar için mimarlık mesleğini icra eden hemşerilerimiz için ve öğrencilerimiz için kıymetli bir eser olacağını düşünüyorum. Bu anlamda başta Mimarlar Odası başkanlığı döneminde bu müzenin oluşmasında büyük emekleri olan değerli Armağan Hocamıza, bugün Mimarlar Odası Başkanlığı'nı yürüten değerli Ahmet Övet Bey ve ekibine, restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve projede emeği geçen herkese katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu müzemiz inşallah Sillemize çok yakışacak. Programımıza teşriflerinizden ötürü değerli protokolümüze ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”

"Sille Subaşı Hamamı Mimarlık Müzesi işleviyle Sille ve Konya'daki kültür sanat hayatının katma değerini arttıracak”

Selçuklu Belediyesi mülkiyetindeki Sille Subaşı Hamamı’nın Mimarlar Odası Konya Şubesi’ne Mimarlık Müzesi ve kafe olarak işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin protokolü geçtiğimiz aylarda imzalandığını hatırlatan Konya Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet, “Konya'nın kültürel miras haritasına önemli bir yeri olan Sille’de geçmiş medeniyetlere şahitlik eden ve şu anda da başarılı bir restorasyon ile yeniden hayata kazandırılan Sille Subaşı Hamamı’nın Mimarlık Müzesi işleviyle Sille ve Konya'daki kültür sanat hayatının katma değerini arttıracağından eminiz. Bu anlamda bizlere destek olarak hamamın tahsisi konusunda irade gösteren Sayın Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'nin ilk Mimarlık Müzesi’nin hayata geçmesinde büyük emeği olan 16.,17. ve 18. dönem şube başkanlığımızı yapan kıymetli yol arkadaşımız Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz'a ve çalışma arkadaşlarımıza Sille Subaşı Hamamı’nın yaşatılması için verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda hayata geçireceğimiz Sille Subaşı Hamamı Mimarlık Müzesi'nin Sille, Selçuklu ve Konya için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Buranın dekorasyonu için büyük bir çalışma başlatıyoruz ve KOP’la bir protokol imzalayacağız. Tüm katılımcıları yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum.” dedi.

"Türkiye’ye örnek bir fonksiyon oldu”

Güzel bir kültür varlığının bir sonraki nesillere aktarılmasını hususunda emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, “Ben de bir vakıfçıyım ve 25 yıldır vakıflarda çalışıyorum. Konya büyük bir vakıf şehri bunu gördüm. 144 tane kurulmuş vakıf var. Ama en büyük vakıflar gördüm ki bizim belediyelerimiz. Büyükşehir belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz ve Meram Belediyemiz harika hizmetler yapmışlar. Ben de keyifle izliyorum. Ben de bir restorasyoncuyum. Harika işler yapılmış. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz bu hizmetleri yürütüyoruz. Bir sonraki nesillere aktarmak için elimizden gelen bütün gayreti bulunuyoruz. Ama gördüm ki Konya’mızda hem vakıflarımız, hem belediyelerimiz en az bizim kadar çalışıyorlar. Hepsine şahsım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir de çok güzel bir fonksiyon verilmiş. Türkiye’ye örnek bir fonksiyon. Mimarlar odamıza verilmiş. İnşallah örnek olur. Diğer illerimize de örnek olur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla” şeklinde konuştu.

Konya Mimarlar Odası önceki dönem başkanı Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz da Sille Subaşı Hamamı’nın restorasyonun yapılmasında emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Korumaz Mimarlık Müzesine dönüşen eserin Konya turizmine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

"Bu eserleri aslına uygun olarak gelecek nesillere teslim etmek asli görevlerimizden”

Sille’nin Konya ve Selçuklu’nun gözbebeği olduğuna vurgu yapan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Selçuklu belediyemiz tarafından restorasyonu tamamlanan Subaşı Hamamı’nın açılışı ve mimarlar odamıza teslimi töreninde bir aradayız. Bizler ne yazık ki millet olarak tarihi mirasımıza sahip çıkma bilincine çok geç başladık. İhmal ve ilgisizlik yüzünden kendi kaderine terk edilen ve zaman içinde yorulup diz çöken eserlerin aslına uygun olarak ihya edilip bu eserleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin asli görevi olmalı. Sivil mimari örnekleri medeniyet yolculuğumuzda kimliğimizin, kişiliğimizin çok değerli parçaları. Bu bakımdan ben Selçuklu Belediyemize ve sayın belediye başkanımıza bu güzel hizmeti gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Beni sevindiren bir husus daha var o da bu işin uzmanı olan bu güzel mekanın bu işin uzmanı olan Mimarlar Odası Başkanlığımıza teslimini çok değerli buluyorum. Eserimiz hayırlı olsun diyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum “ dedi.